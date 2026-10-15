Küçük Köyde 450 Dolara Oturabilirsiniz: Tek Şart Kadın Olmak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Teksas eyaletinde, Dallas'ın yaklaşık bir saat kuzeydoğusundaki küçük Cumby kasabasında sıra dışı bir mahalle var. Adı The Bird's Nest, yani 'Kuş Yuvası'. Burada kuşlar değil, yalnızca kadınlar yaşıyor!
Bu mahallede kadınların her biri kendi küçük evinde ya da karavanında yaşayabiliyor. Aylık kiraları ise 450 dolar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey emeklilik kaygısıyla başladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burada yaşamanın bedeli 450 dolar.
Tek kural: "Drama yok"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın