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Küçük Köyde 450 Dolara Oturabilirsiniz: Tek Şart Kadın Olmak

Küçük Köyde 450 Dolara Oturabilirsiniz: Tek Şart Kadın Olmak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 12:40
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ABD'nin Teksas eyaletinde, Dallas'ın yaklaşık bir saat kuzeydoğusundaki küçük Cumby kasabasında sıra dışı bir mahalle var. Adı The Bird's Nest, yani 'Kuş Yuvası'. Burada kuşlar değil, yalnızca kadınlar yaşıyor!

Bu mahallede kadınların her biri kendi küçük evinde ya da karavanında yaşayabiliyor. Aylık kiraları ise 450 dolar.

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Her şey emeklilik kaygısıyla başladı

Her şey emeklilik kaygısıyla başladı

Kadınlar köyün kurucusu Robyn Yerian. 

Yerian, emeklilik birikiminin kendisine yetmeyeceğini fark edince düzenli bir gelir kaynağı yaratmaya karar verdi. Birikiminden çektiği 35 bin dolarla Cumby'de yaklaşık 2 hektarlık bir arazi satın aldı.

Arazide ne elektrik vardı ne de su. Kanalizasyon, elektrik, su ve yol için kaynaklara göre 100 ila 150 bin dolar harcadı. Yerian'a göre en zor kısım ise imar izni almaktı, çünkü pek çok bölge karavan parkı istemiyordu. Sonunda arazi karavan parkı olarak tescil edildi ve Yerian kendi küçük evini 2022'de buraya taşıdı.

Burada yaşamanın bedeli 450 dolar.

Burada yaşamanın bedeli 450 dolar.

Köyde 14 parsel bulunuyor. Her parselde beton bir zemin, elektrik ve kanalizasyon bağlantısı var. Kiracılar bu parsellere kendi karavanlarını ya da tekerlekli küçük evlerini yerleştiriyor.

Aylık kira 450 dolar. Bu, Cumby'deki ortalama kiranın neredeyse yarısı. Yerian kirayı artırmayacağını söylüyor, maddi zorluk yaşayan kadınlara da ayrıca indirim yapıyor.

Köyde ortalama 10-12 kadın yaşıyor. Çoğu bekar, boşanmış ya da eşini kaybetmiş kadınlar. Bazıları ise şiddet gördükleri bir ilişkiden kurtulup buraya sığınmış.

Buraya taşınmak hiç kolay değil: Bir yer boşaldığında 500'e yakın başvuru gelebiliyor. Aday olan herkesin, Yerian ve mevcut sakinlerle yüz yüze tanışması gerekiyor. Pek çok kadın bunun için uçakla Teksas'a geliyor.

Tek kural: "Drama yok"

Tek kural: "Drama yok"

Köyün pek bir resmi kuralı yok. Gayriresmi tek kural ise 'Drama yok.' Etrafı çevrili mahallede ortak bir açık hava mutfağı, bahçeler, ateş çukurları, fırtına sığınağı ve tavuklar var. Bahçelerde ise sakinlerin köpekleri serbestçe dolaşıyor.

Kadınlar kitap kulübü, el işi, oyun geceleri ve yoga için bir araya geliyor. Birbirlerini doktora götürüyor, hastalananı yalnız bırakmıyorlar. Yerian'ın deyişiyle: 'Biri grip olduğunda ya da ameliyat olduğunda birbirimize göz kulak oluyoruz.'

Yerian'a göre bu köyü ayakta tutan şey çok basit: 'Topluluk duygusu her şeydir.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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