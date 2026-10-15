Küçük Köyde 450 Dolara Oturabilirsiniz: Tek Şart Kadın Olmak

Köyde 14 parsel bulunuyor. Her parselde beton bir zemin, elektrik ve kanalizasyon bağlantısı var. Kiracılar bu parsellere kendi karavanlarını ya da tekerlekli küçük evlerini yerleştiriyor.

Aylık kira 450 dolar. Bu, Cumby'deki ortalama kiranın neredeyse yarısı. Yerian kirayı artırmayacağını söylüyor, maddi zorluk yaşayan kadınlara da ayrıca indirim yapıyor.

Köyde ortalama 10-12 kadın yaşıyor. Çoğu bekar, boşanmış ya da eşini kaybetmiş kadınlar. Bazıları ise şiddet gördükleri bir ilişkiden kurtulup buraya sığınmış.

Buraya taşınmak hiç kolay değil: Bir yer boşaldığında 500'e yakın başvuru gelebiliyor. Aday olan herkesin, Yerian ve mevcut sakinlerle yüz yüze tanışması gerekiyor. Pek çok kadın bunun için uçakla Teksas'a geliyor.