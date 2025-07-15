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Küçük İşletmelerin Satın Almalarda Yaptığı 10 Hata

etiket Küçük İşletmelerin Satın Almalarda Yaptığı 10 Hata

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2025 - 15:01

Küçük işletme olmak bazen zor olabilir. Özellikle de ilk başlarda... Peki küçük işletmeler nelere dikkat etmeli? Satın alım yaparken hangi hataları yapmamalı? Bu içeriğimizde küçük işletmeler için minik bir rehber hazırladık diyebiliriz. Hadi küçük işletme sahipleri ve küçük bir işletme açmak isteyenler, satın alım yaparken en sık yapılan hataları inceliyoruz!

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1. İhtiyaç analizi yapmadan satın alım yapmak

Küçük bir işletme için en önemli şeylerden biri analizdir. Neye ihtiyacın var, neye ihtiyacın yok, gelir ve gider dengesi nasıl olmalı... Tüm bunları detaylıca hesaplamalı ve ona göre bir satın alma planı çıkarmalısın. Çünkü ürünün ya da hizmetin gerçekten gerekli olup olmadığını analiz etmeden yapılan harcamalar, kaynak israfına yol açabilir.

2. Alternatifleri kıyaslamamak

Sadece tek bir tedarikçiye veya ürüne bağlı kalmak en büyük hatalardan biri olabilir. Bunun yerine piyasadaki alternatifleri araştırmak gerekir. Hem daha iyi fiyat hem de daha iyi kalite fırsatlarını keşfetmek için ZerGO'nun buybox yapısı ile diğer satıcıların da fiyatlarını görebilir ve alternatifleri kıyaslayabilirsin.

3. Fiyatı tek kriter olarak görmek

En büyük yanılgılardan biri de fiyata göre hareket etmektir. En ucuz seçeneği seçmek her zaman en iyisi değildir. Kalite, teslimat süresi ve satış sonrası destek gibi kriterler de önemlidir. Bu yüzden satın alım yaparken ne zaman ürünler eline geçecek, kalitesi ne ve sonraki süreçleri nasıl dikkat etmelisin.

4. Sözleşmeleri detaylı incelememek

Tedarikçiyle yapılan sözleşmelerin detaylarını okumadan imzalamak, ileride yasal sorunlara ya da maddi kayıplara neden olabilir. Bu yüzden satın alım sürecinde yapılan sözleşmeleri en az iki kez okumayı unutmamak lazım!

5. Son dakika satın almak

Satın alma işlemlerini son ana bırakmak en büyük hatalardan biri olabilir çünkü son dakika satın almaya karar verdiğinde acil kararlar verirsin. Hem bu bir ürünü yüksek maliyetlere almana sebep olabilir hem de o aceleyle yanlış karar alma ihtimalini yükseltir.

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6. Tedarikçi ile iletişimi zayıf tutmak

Tedarikçiyle açık ve sürekli bir iletişim kurmamak, yanlış anlamalara ve gecikmelere neden olabilir. Hem satın alma sürecini aksatır hem de işleri daha da zorlaştırabilir bu yüzden bu süreçte en önemli şeylerden birinin iletişim olduğunu unutmamak lazım!

7. Satın alma kararı verirken verilere bakmamak

Geçmiş sipariş verilerini, stok durumunu ya da bütçe analizlerini dikkate almadan satın alım yapmak hatalı kararlara, yanlış hesaplamalara ve kayıplara yol açabilir bu yüzden satın alma kararı verirken verileri doğru okumalı ve analiz etmelisin.

8. Stok fazlası oluşturmak

İhtiyaçtan fazla ürün almak, stok maliyetlerini artırır ve nakit akışını zorlaştırır. Tabii ki stok yapmak önemlidir ama burada uygun fiyatlı veya bu ürün çok satar diye düşünerek tok fazlası oluşturmak oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

9. Sezonluk talepleri düşünmemek

Talep dönemlerini iyi planlamamak, bazı ürünlerde ya fazla stok kalmasına ya da talebi karşılayamama durumuna neden olabilir. Örneğin, yaz ayında çok satılan bir ürün için Ağustos ayında ekstradan stok yapmak stok fazlalığına sebep olabilir.

10. Fatura ve belgeleri düzgün saklamamak

Satın alım yaptıktan sonraki süreç de önemlidir. Özellikle ileride denetim veya mali raporlama için gerekli olacak belgelerin kaybolması büyük sorunlara neden olabilir. Bu yüzden onları hem online ortamda saklamak hem de dosyalamak gerekir.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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