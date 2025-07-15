Küçük İşletmelerin Satın Almalarda Yaptığı 10 Hata
Küçük işletme olmak bazen zor olabilir. Özellikle de ilk başlarda... Peki küçük işletmeler nelere dikkat etmeli? Satın alım yaparken hangi hataları yapmamalı? Bu içeriğimizde küçük işletmeler için minik bir rehber hazırladık diyebiliriz. Hadi küçük işletme sahipleri ve küçük bir işletme açmak isteyenler, satın alım yaparken en sık yapılan hataları inceliyoruz!
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1. İhtiyaç analizi yapmadan satın alım yapmak
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2. Alternatifleri kıyaslamamak
3. Fiyatı tek kriter olarak görmek
4. Sözleşmeleri detaylı incelememek
5. Son dakika satın almak
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6. Tedarikçi ile iletişimi zayıf tutmak
7. Satın alma kararı verirken verilere bakmamak
8. Stok fazlası oluşturmak
9. Sezonluk talepleri düşünmemek
10. Fatura ve belgeleri düzgün saklamamak
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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