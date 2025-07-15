Küçük İşletmelerin Satın Almalarda Yaptığı 10 Hata

Küçük bir işletme için en önemli şeylerden biri analizdir. Neye ihtiyacın var, neye ihtiyacın yok, gelir ve gider dengesi nasıl olmalı... Tüm bunları detaylıca hesaplamalı ve ona göre bir satın alma planı çıkarmalısın. Çünkü ürünün ya da hizmetin gerçekten gerekli olup olmadığını analiz etmeden yapılan harcamalar, kaynak israfına yol açabilir.