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Küçük Evler için Büyük Çözümler: Alan Kazandıran 12 Temizlik ve Düzen Tüyosu

etiket Küçük Evler için Büyük Çözümler: Alan Kazandıran 12 Temizlik ve Düzen Tüyosu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:46

Küçük evlerde en büyük sorun alandır. Alan kazanmanız için size özel birkaç temizlik ve düzen tüyomuz var! Aşağı kaydırın, önerilerimizi görün...

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1. Çok amaçlı mobilyalar kullanın.

Birden fazla amaç için kullanabileceğiniz mobilyalar, alan sorunu yaşadığınız evlerde kurtarıcıdır. Örneğin kapatılarak koltuğa dönüştürülebilen bir yatak size yer alanı sağlar. Yine aynı şekilde yukarı kaldırdığınızda içine eşya koyabildiğiniz yataklar da iş görür.

2. Temizlik malzemelerinde de çok amaçlı temizleyicileri kullanın.

Hem süpürüp hem de silme görevini görev süpürgeler, robot süpürge, birden fazla yüzey için olan temizleyiciler… Bunların hepsi işinizi kolaylaştıracaktır! Temizlik işi kolaylaştırken bir yandan da yerden tasarruf etmeniz sağlanır.

3. Duvar raflarını tercih edin.

Eğer ki raflara eşya koymak istiyorsanız bunun için bir dolap almak yerine duvar raflarını tercih edebilirsiniz. Böylece hem eşyalarınız ortadan kalkmış olur hem de büyük bir dolap kullanmaya gerek kalmadan yer tasarrufu yaparsınız.

4. Düzenli olarak eşya temizliği yapın.

Bir eşyadan vazgeçmeden önce şunu düşünün; “Bu eşyayı son bir yıl içinde kullandım mı?” Eğer kullanmadıysanız o eşyadan vazgeçebilirsiniz demektir. Bu yolla hem alandan tasarruf yaparsınız hem de temizlik yapacak eşyaların fazlalığından kurtulmuş olursunuz.

5. Küçük eşyaları gruplayarak muhafaza edin.

Örneğin kalemlerinizi bir arada, makyaj malzemelerini ayrı bir arada tutun. Böylece aradığınız şeyleri de kolaylıkla bulmuş olursunuz. Hem de olası bir dağınıklığın da önüne geçmiş olursunuz. Tam bir kazan-kazan durumu ve iki kazanan da sizsiniz!

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6. Odanın birçok yerinde aynaları kullanın.

Aynalar sayesinde odayı olduğundan çok daha geniş göstermek mümkündür. Odaya derinlik katarak aslında göz yanılması sağlarlar ve bu da sizin kendinizi odada daha özgür, rahat hissetmenizi sağlar. Basit ama etkili bir çözüm!

7. Aydınlatmayı stratejik olarak yerleştirin.

Tıpkı aynalar gibi aydınlatma da odanın genişliğinin gösterilmesinde önemli role sahiptir. Aydınlatmayı doğru şekilde kullanarak odanızı olduğundan daha büyük göstermek imkansız değil!

8. Katlanabilir masa-sandalye takımlarını tercih edin.

Eğer ki alan sıkıntısı yaşıyorsanız biraz daha portatif ürünleri tercih etmeniz gerekir. Böylece o ürünleri kullanmadığınız anlarda onları katlayarak kendinize alan yaratabilirsiniz. Mesela masada yemek yedikten sonra katlayarak yer kaplamasını önleyebilirsiniz.

9. Gömme dolap kullanın.

Evinizde böyle bir imkan varsa kesinlike gömme dolap kullanmanızı öneririz. Gömme dolap sayesinde yatak odanızın tüm alanı size kalmış olur. Nasıl dekore edeceğiniz de tamamen sizin zevkinize kalır!

10. Günlük temizlik rutini oluşturun.

Eviniz küçük olduğu için aslında temizlik açısından şanslısınız demektir. Ancak bu şansı kullanabilmek için günlük bir temizlik rutini oluşturmanız gerekir. Rutin oluşturarak temizliği zamanında yapın ve kirler kalıcılaşmadığı için işiniz kolaylaşsın!

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