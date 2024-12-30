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Kübra Par’dan Narin’in Davasında Çıkan Karara Tepki: "Ölünce Sizi Nevzat Gömer"

Kübra Par’dan Narin’in Davasında Çıkan Karara Tepki: "Ölünce Sizi Nevzat Gömer"

kübra par
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2024 - 21:23

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın davasında cezalar açıklanmış ve küçük kızın cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın 4 yıl 6 ay hapis cezası alması tepki çekmişti. Kübra Par, davada çıkan karara son günlerin popüler yapımlarından Gassal dizisindeki bir replikle tepki gösterdi.

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Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Narin Güran’ın öldürülmesi ile ilgili görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Ancak Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası alması tepki çekmişti.

Ancak Narin’in cansız bedenini dere kenarına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası alması tepki çekmişti.

Gazeteci Kübra Par, TV100 ekranlarında Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı son günlerde çok konuşulan Gassal dizisinde yer alan bir replikle tepki gösterdi.

Gazeteci Kübra Par, TV100 ekranlarında Nevzat Bahtiyar’a verilen cezayı son günlerde çok konuşulan Gassal dizisinde yer alan bir replikle tepki gösterdi.

Kübra Par’ın tepkisi 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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