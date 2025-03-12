Kuba Motor Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Kuba Touring, Cub, Scooter, Chopper ve Off Road Güncel Fiyatları

Türkiye'de günbegün talebin arttığı motosiklet piyasasının önde gelen markalarından Kuba Motor, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. 2004 yılından beri faaliyet gösteren marka, 2011'den itibaren ise Türkiye'nin en çok vitesli motosiklet üreten ve pazarlayan fiması olmayı başardı. Kuba Motor, 300'den fazla bayisi ve 400'ün üzerinde servisi ile motor tutkunlarının tercihi haline geldi. Peki, Kuba Motor ÇİTA 50R, TK03, EGE 50, SPACE 50 Pro ne kadar oldu? Kuba Motor Scooter, Cub, Touring, Chopper ve Off-Road fiyat listesi

İşte, Kuba Motor Mart ayı fiyatları ve taksit seçenekleri