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Krunic'in Vedası Sonrası Fenerbahçeli Bir Taraftar Soluğu İstanbul Boğazı'nda Aldı!

Krunic'in Vedası Sonrası Fenerbahçeli Bir Taraftar Soluğu İstanbul Boğazı'nda Aldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
04.09.2024 - 15:27

Fenerbahçe, transfer edildiği günden bu yana taraftarın büyük tepkisini çeken Rade Krunic ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Bir taraftar, Boğaz Köprüsü'ne 'Güle Güle Krunic' yazdırdı.

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Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, bir ayrılığı daha duyurmuştu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe, bir ayrılığı daha duyurmuştu.

Miha Zajc'ın kiralık olarak Touleuse'a gitmesinin ardından Krunic de kulübe veda etmişti.

Miha Zajc'ın kiralık olarak Touleuse'a gitmesinin ardından Krunic de kulübe veda etmişti.

Milan'dan büyük umutlarla takıma katılan 30 yaşındaki futbolcunun, Kızılyıldız'a satıldığı ifade edilmişti.

Milan'dan büyük umutlarla takıma katılan 30 yaşındaki futbolcunun, Kızılyıldız'a satıldığı ifade edilmişti.

"Müjdeli" haber sonrası bir Fenerbahçeli, Boğaz Köprüsü'ne lazer gösterisiyle "Güle güle Krunic" yazdırdı.

"Müjdeli" haber sonrası bir Fenerbahçeli, Boğaz Köprüsü'ne lazer gösterisiyle "Güle güle Krunic" yazdırdı.
twitter.com
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