Krediyle Ev veya Araba Almak Mümkün mü? 400 Bin TL'nin Geri Ödemesi 1 Milyonu Aşarken Faizler Yüzde Kaç Oldu?

Taşıt kredisi çekerek otomobil almayı planlayan bir vatandaş, 400 bin TL'lik kredi çekmek isterse ve 36 ay vadede kredi başvurusunda bulunursa; aylık taksit miktarı en düşük 22 bin TL oluyor. Bankadan bankaya değişen faiz oranları ve ödeme planlarıyla bu tutar, kimi bankalarda 33 bin TL'ye kadar çıkıyor.