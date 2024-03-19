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Krediyle Ev veya Araba Almak Mümkün mü? 400 Bin TL'nin Geri Ödemesi 1 Milyonu Aşarken Faizler Yüzde Kaç Oldu?

Krediyle Ev veya Araba Almak Mümkün mü? 400 Bin TL'nin Geri Ödemesi 1 Milyonu Aşarken Faizler Yüzde Kaç Oldu?

Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.03.2024 - 11:09

Kredi ile ev veya otomobil almak isteyenler banka kredilerin planları faizlerine takıldı! Taşıt kredisi yüzde 6'ya dayanırken, ev kredisi de adeta onunla yarıştı! Show Haber, 400 bin TL değerindeki taşıt kredisinin geri ödemesinin ne kadar olacağını hesapladı. Kredilerin aylık taksitleri ise dikkat çekti. Peki, kredi ile ev veya araba almak mümkün mü? 

İşte, detaylar...

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Banka kredilerinin faiz oranları yükseldikçe, kredilerin aylık taksitleri aldı başını gitti!

Banka kredilerinin faiz oranları yükseldikçe, kredilerin aylık taksitleri aldı başını gitti!

Ev ve otomobil almak için büyük miktarlarda kredi çekmek isteyenler faiz oranlarına takıldı. Bankaların 10 ila 15 yıllık verdiği konut kredilerinde faizler bankaya göre değişse de yüzde 3 seviyesine kadar ulaştı! Taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinin faiz oranları da farklılık gösteriyor. 

Gelin, taşıt kredilerinin faiz oranlarını ve 400 bin TL'nin geri ödemesini birlikte inceleyelim👇

Yaz geliyor, otomobil piyasasında artış olması bekleniyor! Peki taşıt kredisi faiz oranları ne durumda?

Yaz geliyor, otomobil piyasasında artış olması bekleniyor! Peki taşıt kredisi faiz oranları ne durumda?

Show Haber'de yer alan habere göre, yükselişe geçen kredi faiz oranları araç almak isteyenlerin işini bir hayli zorlaştırdı. Taşıt kredisi faiz oranları yüzde 6'ya dayandı.

Otomobil almak isteyenler için 400 bin TL'lik kredinin aylık ödemesi 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Otomobil almak isteyenler için 400 bin TL'lik kredinin aylık ödemesi 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Taşıt kredisi çekerek otomobil almayı planlayan bir vatandaş, 400 bin TL'lik kredi çekmek isterse ve 36 ay vadede kredi başvurusunda bulunursa; aylık taksit miktarı en düşük 22 bin TL oluyor. Bankadan bankaya değişen faiz oranları ve ödeme planlarıyla bu tutar, kimi bankalarda 33 bin TL'ye kadar çıkıyor.

400 bin TL'nin geri ödemesi 1 milyon TL'yi aşıyor!

400 bin TL'nin geri ödemesi 1 milyon TL'yi aşıyor!

Mevcut oranlar ve ödeme planlarıyla kimi bankalarda geri ödeme 800 bin TL civarında olurken, kimi bankalarda 1 milyon TL'yi aşıyor.

Konut kredisinde de durum farklı değil!

Konut kredisinde de durum farklı değil!

Bankadan kredi çekerek ev almak isteyen vatandaşları da benzer bir senaryo bekliyor. Konut kredilerinde ise faiz oranları yüzde 3'e kadar ulaşmış durumda!

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Vatandaşlar çözümü elden borç almakta buluyor!

Vatandaşlar çözümü elden borç almakta buluyor!

Show Haber tarafından hazırlanan habere göre, yüksek faiz oranları nedeniyle konut ve taşıt kredisi çekemeyen vatandaşlar çareyi elden borç almakta buluyor. Vatandaşlar, döviz ve altın alarak borçlanıyor. Tabii bu yol da geri ödemesi düşünülünce pek kolay olacak gibi görünmüyor.

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