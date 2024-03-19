Krediyle Ev veya Araba Almak Mümkün mü? 400 Bin TL'nin Geri Ödemesi 1 Milyonu Aşarken Faizler Yüzde Kaç Oldu?
Krediyle Ev veya Araba Almak Mümkün mü? 400 Bin TL'nin Geri Ödemesi 1 Milyonu Aşarken Faizler Yüzde Kaç Oldu?
Kredi ile ev veya otomobil almak isteyenler banka kredilerin planları faizlerine takıldı! Taşıt kredisi yüzde 6'ya dayanırken, ev kredisi de adeta onunla yarıştı! Show Haber, 400 bin TL değerindeki taşıt kredisinin geri ödemesinin ne kadar olacağını hesapladı. Kredilerin aylık taksitleri ise dikkat çekti. Peki, kredi ile ev veya araba almak mümkün mü?
İşte, detaylar...
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