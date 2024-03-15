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Bankalardan Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvurular Başladı: Peki Aylık Ödemeleri Ne Kadar?

Bankalardan Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvurular Başladı: Peki Aylık Ödemeleri Ne Kadar?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.03.2024 - 14:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tüketici kredisi büyümesine ilişkin aldığı sınırlama kararı, gündemden düşmeye kredi kartı tedbirleri derken kredi oranları yükseldi. Vatandaşların sık sık merak ettiği kredi faizlerinde dikkat çeken gelişme ise bankalardan geldi. Özellikle 'yeni müşterileri' kapsayan kampanyalarla faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekti. Peki, hangi banka faizsiz kredi veriyor? 

Gelin, birlikte inceleyelim 'faizsiz kredi çekmek mümkün mü?'

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Bakların 'faizsiz kredi kampanyaları' gündemde: Faizsiz kredi çekmek mümkün mü?

Bakların 'faizsiz kredi kampanyaları' gündemde: Faizsiz kredi çekmek mümkün mü?

Son zamanlarda Merkez Bankası'nın ve bankaların tedbirleri, kredi kartı harcamaları sık sık gündeme geliyor. Vatandaşın artan kredi kartı harcamaları bankaların nakit avans taksit sayısını 12'den 3'e indirmesine neden oldu. Kredi kartlarına düzenleme sinyalinin de ardından, milyonlarca kişi bankaların güncellemelerini yakından takip etmeye başladı. 

Bu kez bankalardan 0 faizle kredi kampanyası geldi! En Para, QNB Finansbank, İş Bankası, Akbank ve Denizbank'ın kredi kampanyaları dikkat çekti.

Peki, ne kadar faizsiz kredi çekilebilir?

Peki, ne kadar faizsiz kredi çekilebilir?

Bankalar tarafından belirli kriterleri sağlayan müşterilerine sunulan faizsiz kredi kampanyalarının son günü de belli oldu. Peki, ne kadar faizsiz kredi çekilebilir? Faizsiz kredi için son başvuru ne zaman? 

UYARI: Bankaların kampanyaları belirli kredi notuna sahip, yeni müşterileri ya da mevcut müşterileri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kredinin size uygunluğunu öğrenmek için en doğru bilgiyi banka yetkililerinden elde edebilirsiniz!

QNB Finansbank

QNB Finansbank

Yeni Müşteri Kampanyası: Yeni müşterilere özel 6 ay vadede 10 bin TL yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisinin aylık ödemeleri ise 1.666,67 TL olarak belirlenmiştir.

İş Bankası

İş Bankası

Faizsiz Nakit Avans Kampanyası: 11 Mart 2024 ila 31 Mart 2024 tarihleri arasında İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliği ile İş Bankası müşterisi olan müşterilere özel 2 veya 3 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı.

Enpara

Enpara

Sadece yeni müşterilere özel olarak 6 ay vadeli 10 bin TL tutarında faizsiz kredi imkanı. Aylık taksit tutarı ise 1.666,67 TL olarak belirleniyor.

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Akbank

Akbank

Faizsiz İhtiyaç Kredisi: 22 Ocak 2024 ila 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank Mobil'den “Akbanklı Olmak İstiyorum” özelliği ile müşteri olanlara 10 bin TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20 bin TL 6 ay vadeli taksitli avans yüzde 0 faizle.

Denizbank

Denizbank

MobilDeniz'den yeni müşteri olanlara özel,  yüzde 0’dan başlayan faiz oranlarıyla 20.000 TL’ye varan kredi ve faizsiz 10.000 TL’ye varan Taksitli Nakit fırsatı. Kampanya, 22 Şubat 2024 ila 22 Mart 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

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