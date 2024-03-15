Bankalardan Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvurular Başladı: Peki Aylık Ödemeleri Ne Kadar?
Bankalardan Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvurular Başladı: Peki Aylık Ödemeleri Ne Kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tüketici kredisi büyümesine ilişkin aldığı sınırlama kararı, gündemden düşmeye kredi kartı tedbirleri derken kredi oranları yükseldi. Vatandaşların sık sık merak ettiği kredi faizlerinde dikkat çeken gelişme ise bankalardan geldi. Özellikle 'yeni müşterileri' kapsayan kampanyalarla faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekti. Peki, hangi banka faizsiz kredi veriyor?
Gelin, birlikte inceleyelim 'faizsiz kredi çekmek mümkün mü?'
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Bakların 'faizsiz kredi kampanyaları' gündemde: Faizsiz kredi çekmek mümkün mü?
Peki, ne kadar faizsiz kredi çekilebilir?
QNB Finansbank
İş Bankası
Enpara
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Akbank
Denizbank
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