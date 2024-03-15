Bankalardan Faizsiz Kredi Kampanyası! Başvurular Başladı: Peki Aylık Ödemeleri Ne Kadar?

Bankalar tarafından belirli kriterleri sağlayan müşterilerine sunulan faizsiz kredi kampanyalarının son günü de belli oldu. Peki, ne kadar faizsiz kredi çekilebilir? Faizsiz kredi için son başvuru ne zaman?

UYARI: Bankaların kampanyaları belirli kredi notuna sahip, yeni müşterileri ya da mevcut müşterileri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Kredinin size uygunluğunu öğrenmek için en doğru bilgiyi banka yetkililerinden elde edebilirsiniz!