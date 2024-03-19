Akaryakıt Fiyatları Yine Değişiyor! Motorine Bir Zam Daha Geliyor!
Akaryakıt Fiyatları Yine Değişiyor! Motorine Bir Zam Daha Geliyor!
İndirimler peş peşe gelmişti, bu kez de zamlar yolda! Son olarak 15 Mart Cuma günü pompaya yansıyan benzin ve motorin zammının ardından, akaryakıta bir zam daha bekleniyor. Motorine zam geliyor! Peki, motorine ne kadar zam geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?
İşte, 19 Mart Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.
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Cuma günü zam gelmişti: Motorine bir zam daha geliyor!
Benzine Zam veya İndirim Var mı?
Güncel Brent Petrol Fiyatı
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Ankara Akaryakıt Fiyatları
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İzmir Akaryakıt Fiyatları
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Daha çok zam gelsin bütün akp severler çok mutlu hiçbir şey umurlarında değil
hep 50 liralık alanlar ne yapacak bakalım 😂😂
Hakikaten şu gabarda kurulan yerli ve milli petrol işletim tesisimiz ne oldu? boruyu bize döşediklerinden beri hiç konuşulmuyor ☺️
Olayın suyunun çıktığının farkındalar herhalde. Artık bir yerlerde rezerv bulunamıyor. :)
50 TLlik almayan vatan hainidir !