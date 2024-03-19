Akaryakıt Fiyatları Yine Değişiyor! Motorine Bir Zam Daha Geliyor!

İndirimler peş peşe gelmişti, bu kez de zamlar yolda! Son olarak 15 Mart Cuma günü pompaya yansıyan benzin ve motorin zammının ardından, akaryakıta bir zam daha bekleniyor. Motorine zam geliyor! Peki, motorine ne kadar zam geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, 19 Mart Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.