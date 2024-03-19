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Akaryakıt Fiyatları Yine Değişiyor! Motorine Bir Zam Daha Geliyor!

Akaryakıt Fiyatları Yine Değişiyor! Motorine Bir Zam Daha Geliyor!

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.03.2024 - 09:46 Son Güncelleme: 19.03.2024 - 09:56

İndirimler peş peşe gelmişti, bu kez de zamlar yolda! Son olarak 15 Mart Cuma günü pompaya yansıyan benzin ve motorin zammının ardından, akaryakıta bir zam daha bekleniyor. Motorine zam geliyor! Peki, motorine ne kadar zam geldi? LPG ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 19 Mart Salı günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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Cuma günü zam gelmişti: Motorine bir zam daha geliyor!

Cuma günü zam gelmişti: Motorine bir zam daha geliyor!

Geçtiğimiz ay peş peşe gelen indirimler yerini çifte zamlara bıraktı. Bildiğiniz gibi 15 Mart Cuma günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 53 kuruş zam geldi. Bugün sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıta bir zam daha geliyor. 

Motorine gece yarısından itibaren zam gelecek. 20 Mart Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması beklenen zam motorin zammı ise 1 lira 30 kuruş olarak açıklandı.

Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Benzine Zam veya İndirim Var mı?

Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine aynı gün gelen zamla birlikte akaryakıt fiyatları bir kez daha yükselişe geçmişti. Önümüzdeki günlerde benzine de zam geleceği konuşulsa da henüz sektör temsilcilerden konuya ilişkin net bir bilgi gelmedi. 

İşte, güncel akaryakıt fiyatları 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 19 Mart Salı sabahı 86,70 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 86,89 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 41.99 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.83 TL

  • LPG litre fiyatı 21.43 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 42.08 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 41.90 TL

  • LPG litre fiyatı 21.95 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 42.83 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.71 TL

  • LPG litre fiyatı 21.85 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 43.04 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.91 TL

  • LPG litre fiyatı 21.51 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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Selver.1994.06

Daha çok zam gelsin bütün akp severler çok mutlu hiçbir şey umurlarında değil

ZrDeli

hep 50 liralık alanlar ne yapacak bakalım 😂😂

piyanist

Hakikaten şu gabarda kurulan yerli ve milli petrol işletim tesisimiz ne oldu? boruyu bize döşediklerinden beri hiç konuşulmuyor ☺️

Bozkurt

Olayın suyunun çıktığının farkındalar herhalde. Artık bir yerlerde rezerv bulunamıyor. :)

rcpbyrm

50 TLlik almayan vatan hainidir !