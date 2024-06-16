Kredi Kartının Sadece 17 Bin Liralık Borcu Yüzünden Uykuları Kaçan Kullanıcı Goygoyculara Meze Oldu
Kredi Kartının Sadece 17 Bin Liralık Borcu Yüzünden Uykuları Kaçan Kullanıcı Goygoyculara Meze Oldu
Kredi kartına gelen 17 bin liralık borcu yüzünden uykularının kaçtığı anlatan kullanıcı ek iş düşündüğünü belirtti. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımı gören goygoycular da kendine has yorumlarıyla yine kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde yaşayıp da kredi kartı borcu olmayan çok az sayıda insan vardır eminim. Ne demişler "borç yiğidin kamçısıdır!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Borç batağında olanların zaman zaman X (Twitter) üzerinden paylaşımlar yaparak dert yandığına şahitlik etmiştik.
Bu sefer de "@bibiimunzevi" adlı bir kullanıcı kredi kartı borcundan dert yandı. 17 bin liralık borcu yüzünden uykuları kaçan kullanıcıya gelen yorumlar ise ortalığı kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın