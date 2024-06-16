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Goygoy
Kredi Kartının Sadece 17 Bin Liralık Borcu Yüzünden Uykuları Kaçan Kullanıcı Goygoyculara Meze Oldu

Kredi Kartının Sadece 17 Bin Liralık Borcu Yüzünden Uykuları Kaçan Kullanıcı Goygoyculara Meze Oldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
16.06.2024 - 15:24

Kredi kartına gelen 17 bin liralık borcu yüzünden uykularının kaçtığı anlatan kullanıcı ek iş düşündüğünü belirtti. Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımı gören goygoycular da kendine has yorumlarıyla yine kırdı geçirdi.

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Ülkemizde yaşayıp da kredi kartı borcu olmayan çok az sayıda insan vardır eminim. Ne demişler "borç yiğidin kamçısıdır!"

Ülkemizde yaşayıp da kredi kartı borcu olmayan çok az sayıda insan vardır eminim. Ne demişler "borç yiğidin kamçısıdır!"

Borç batağında olanların zaman zaman X (Twitter) üzerinden paylaşımlar yaparak dert yandığına şahitlik etmiştik.

Borç batağında olanların zaman zaman X (Twitter) üzerinden paylaşımlar yaparak dert yandığına şahitlik etmiştik.

Bu sefer de "@bibiimunzevi" adlı bir kullanıcı kredi kartı borcundan dert yandı. 17 bin liralık borcu yüzünden uykuları kaçan kullanıcıya gelen yorumlar ise ortalığı kırdı geçirdi.

Bu sefer de "@bibiimunzevi" adlı bir kullanıcı kredi kartı borcundan dert yandı. 17 bin liralık borcu yüzünden uykuları kaçan kullanıcıya gelen yorumlar ise ortalığı kırdı geçirdi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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