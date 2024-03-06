Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihinde Yapılan Alışverişler Ekstreye Ne Zaman Yansır?
Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihinde Yapılan Alışverişler Ekstreye Ne Zaman Yansır?
Eğer aktif bir kredi kartı kullanıcısıysanız, alışverişlerinizi hesap kesim tarihini takip ederek yapmanızın ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Peki bu durum ekstrenize nasıl yansıyor gelin birlikte bakalım 👇
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Ekstre kesim tarihi neye göre belirlenir?
Alışveriş yapılan tarih en önemli etkendir 👇
Bankanın onay süreci değişiklik gösterebilir.
Aylık hesap ekstresinin hazırlanması 👇
Hesap kesim tarihinde yapılan alışverişin ekstreye yansıması 👇
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