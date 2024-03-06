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Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihinde Yapılan Alışverişler Ekstreye Ne Zaman Yansır?

etiket Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihinde Yapılan Alışverişler Ekstreye Ne Zaman Yansır?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 14:02

Eğer aktif bir kredi kartı kullanıcısıysanız, alışverişlerinizi hesap kesim tarihini takip ederek yapmanızın ne kadar önemli olduğunu da biliyorsunuzdur. Peki bu durum ekstrenize nasıl yansıyor gelin birlikte bakalım 👇

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Ekstre kesim tarihi neye göre belirlenir?

Kredi kartı hesap kesim tarihi, genellikle bankadan bankaya değişebilir, ancak çoğu banka aylık olarak hesap kesim tarihini belirler. Hesap kesim tarihinden sonra, yapılan alışverişler ve diğer işlemler bir sonraki hesap dönemi için özetlenir ve ekstreye yansıtılır. Yani, bir hesap dönemi boyunca yapılan alışverişler, genellikle bir sonraki hesap kesim tarihinden sonra ekstreye yansıtılır.

Alışveriş yapılan tarih en önemli etkendir 👇

Kredi kartıyla yapılan her alışveriş, gerçekleştirildiği tarih itibariyle kart sahibinin hesabından hemen düşer. Bu, bankanın işlemi hemen işleyip kart limitinden düşmesi anlamına gelir.

Bankanın onay süreci değişiklik gösterebilir.

Yapılan alışverişin bankaya iletilmesi ve onaylanması birkaç gün sürebilir. Mağazalarda yapılan alışverişler genellikle anında onaylanır, ancak online alışverişler veya yurtdışında yapılan harcamalar gibi durumlarda işlem süreci uzayabilir.

Aylık hesap ekstresinin hazırlanması 👇

Hesap kesim tarihinden sonra banka, kart sahibinin hesap özetini oluşturur. Bu süreçte, hesap kesim tarihine kadar yapılan tüm işlemler detaylı bir şekilde ekstreye işlenir.

Hesap kesim tarihinde yapılan alışverişin ekstreye yansıması 👇

Örneğin, hesap kesim tarihi 15 Şubat olan bir kredi kartı için, 16 Ocak ile 15 Şubat arasındaki alışverişler ve işlemler, 15 Şubat'tan sonra oluşturulan ekstreye yansıtılacaktır. Bu nedenle, alışverişlerin kredi kartı ekstresine yansıması hesap kesim tarihinden sonradır ve genellikle hesap dönemi sonundan itibaren birkaç gün içinde yapılır. Ancak, bankanın işlem süreçleri ve politikaları doğrultusunda bu süre biraz değişebilir.

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