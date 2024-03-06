Kredi Kartı Hesap Kesim Tarihinde Yapılan Alışverişler Ekstreye Ne Zaman Yansır?

Örneğin, hesap kesim tarihi 15 Şubat olan bir kredi kartı için, 16 Ocak ile 15 Şubat arasındaki alışverişler ve işlemler, 15 Şubat'tan sonra oluşturulan ekstreye yansıtılacaktır. Bu nedenle, alışverişlerin kredi kartı ekstresine yansıması hesap kesim tarihinden sonradır ve genellikle hesap dönemi sonundan itibaren birkaç gün içinde yapılır. Ancak, bankanın işlem süreçleri ve politikaları doğrultusunda bu süre biraz değişebilir.