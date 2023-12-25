Kredi Kartı Ekstresi Kesim Tarihi Nasıl Değiştirilir? Ekstre Maaş Gününe Göre Ayarlanır mı?

Kredi kartı ekstresi kesim tarihi genellikle bankanız tarafından belirlenen bir tarih üzerinden otomatik olarak ayarlanır ve genellikle her ay aynı tarihlerde kesilir. Ancak, bankanızın politikalarına ve uygulamalarına bağlı olarak, bazı bankalar müşterilerine ekstre kesim tarihlerini değiştirme imkanı sunabilir. Bunun için bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek talebinizi iletebilir veya mobil bankacılık üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.