Kredi Kartı Aidatını Tahmin Ediyoruz!
Kredi Kartı Aidatını Tahmin Ediyoruz!
Kredi kartı kullanmayanımız kaldı mı? Muhtemelen hayır...
Peki kredi kartına ne kadar aidat ödüyorsun?
Hadi tahmin edelim! 😊
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1. İlk olarak söyle bakalım; kredi kartını en çok hangi amaçla kullanıyorsun?
2. Gün içinde internette ne kadar vakit geçiriyorsun?
3. Kredi kartı ekstreni nasıl takip ediyorsun?
4. Yüklü bir miktarda alışveriş yaptın ve kart limitini aştın. 😨 Nasıl hissedersin, ne yaparsın?
5. Kredi kartı borcunu düzenli olarak ödemek için hangi stratejiyi kullanırsın?
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6. Peki kredi kartını ne sıklıkta kullanırsın?
7. Kredi kartının sunduğu ek hizmetlerin kaçını kullanırsın?
8. Son olarak söyle bakalım; kredi kartı aidatı ödeme konusunda nasıl bir tercihte bulunursun?
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