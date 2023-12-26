Kraliyet Ailesinin Bol Kazançlarına Rağmen Çocuklarına Birbirlerinin Eskilerini Giydirmesi Gözlerden Kaçmadı
Kraliyet Ailesinin Bol Kazançlarına Rağmen Çocuklarına Birbirlerinin Eskilerini Giydirmesi Gözlerden Kaçmadı
Kraliyet ailesi yıllardır magazin gündeminin baş konularından biri. Galler ailesi giydiklerinden söylediklerine ve açıklamalarına İngiltere'nin başlıca gündemlerinden olmayı başarıyor. Bu sefer Kraliyet üyelerinin giydiği kıyafetler çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Çoğumuzun bildiği üzere II. Elizabeth'in ölümünden sonra III. Charles dönemi İngiltere'de resmi olarak başlamıştı.
Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Catherine Birleşik Krallık taht sıralamasında ilk sırasında yer alıyorlar.
Kraliyette ayrıldıklarını açıkladıklarından beri gündemden düşmeyen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Prenses Meghan’a da bir zamanlar bu ailenin bir parçasıydı.
Kazançlarını Birleşik Krallık halkının verdiği vergilerden sağlayan Kraliyet Ailesinin devlet hazinesine erişim sağlayabilen tek kişi Kral III. Charles. Ayrıca bu ailenin Buckingham sarayında yaşamalarıyla kazançlarını tahmini etmek çok da zor değil.
Geçtiğimiz gün kilisedeki Noel ayinine katılan kraliyet ailesinin kazançlarına rağmen giydiği kıyafetlerin birbirlerinin eskisi olması gözlerden kaçmadı.
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William ve Kate çiftinin küçük oğulları Louis'in üstündeki kareli pantolonun abisi George tarafından üç yıl önce giyildiği sevenlerinin gözünden kaçmadı.
Aynı etkinlikte ülkenin Kralı III. Charles 1980'lerde giydiği pantolonla objektiflere yansıdı.
Tüm bunlara rağmen tüm aile şık ve birbiriyle uyum içinde gözüküyordu.
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