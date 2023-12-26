Kraliyet Ailesinin Bol Kazançlarına Rağmen Çocuklarına Birbirlerinin Eskilerini Giydirmesi Gözlerden Kaçmadı

Kraliyet ailesi yıllardır magazin gündeminin baş konularından biri. Galler ailesi giydiklerinden söylediklerine ve açıklamalarına İngiltere'nin başlıca gündemlerinden olmayı başarıyor. Bu sefer Kraliyet üyelerinin giydiği kıyafetler çok konuşuldu. Detaylar içeriğimizde👇