İrem Derici Sektör Polemiğine "Kadınlardan Korkuyorum" Diyerek Son Noktayı Koydu
İrem Derici Sektör Polemiğine "Kadınlardan Korkuyorum" Diyerek Son Noktayı Koydu
Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/live-...
Aleyna Tilki'nin yaptığı sektör açıklamalarının ardından birçok kadın şarkıcı konuya dahil oldu. Hadise ve Ece Seçkin'den paylaşımlar gelirken son olarak İrem Derici de konu hakkındaki yorumlarını paylaşmıştı. CNN Türk'ün haberine göre, İrem Derici, yaptığı son açıklamalarda bu polemiğe değinmeyi de ihmal etmedi.
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Aleyna Tilki, müzik sektörüne dair yaptığı bir paylaşımla bütün dikkatleri üzerine çekmişti hatırlarsanız.
Tüm bu iddialar birçok kişinin aklına Hadise ve Gülşen'i getirmiş, üstelik Hadise'nin bir paylaşımında da "ima" olduğu düşünülmüştü.
Ardından bazı kişiler bu polemiğe İrem Derici'nin de dahil olduğunu söylemiş, fakat Derici'den jet hızında yalanlama gelmişti.
Kadınlarla değil, erkeklerle polemiğe girdiğini söyleyen İrem Derici'ye Hadise'den bir yanıt gelmişti.
İrem Derici, yaptığı yeni bir açıklamada ise "Kadınlardan korkuyorum ya. Onlarla uğraşmak çok zor." ifadelerini kullandı.
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Hadise'nin bu polemiği 'topladığını' söyleyen İrem Derici, yaşanan olayı "Kendi yaptı kendi topladı" diyerek özetledi.
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