İrem Derici Sektör Polemiğine "Kadınlardan Korkuyorum" Diyerek Son Noktayı Koydu

CNN Türk'ün haberine göre İrem Derici, bir konserinin ardından soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu polemiğin hatırlatıldığı ünlü isim, 'Ben gacılarla polemiğe giremiyorum, girmem. Kadınlardan korkuyorum ya. Onlarla uğraşmak çok zor. Hadise'ye hayranlığımı yedi düvel biliyor zaten. Hepimizin derdi daha büyük sahne yapmak, daha büyük şov yapmak.' açıklamasında bulundu.