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İrem Derici Sektör Polemiğine "Kadınlardan Korkuyorum" Diyerek Son Noktayı Koydu

İrem Derici Sektör Polemiğine "Kadınlardan Korkuyorum" Diyerek Son Noktayı Koydu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.12.2023 - 17:48

Aleyna Tilki'nin yaptığı sektör açıklamalarının ardından birçok kadın şarkıcı konuya dahil oldu. Hadise ve Ece Seçkin'den paylaşımlar gelirken son olarak İrem Derici de konu hakkındaki yorumlarını paylaşmıştı. CNN Türk'ün haberine göre, İrem Derici, yaptığı son açıklamalarda bu polemiğe değinmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: https://www.cnnturk.com/magazin/live-...
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Aleyna Tilki, müzik sektörüne dair yaptığı bir paylaşımla bütün dikkatleri üzerine çekmişti hatırlarsanız.

Aleyna Tilki, müzik sektörüne dair yaptığı bir paylaşımla bütün dikkatleri üzerine çekmişti hatırlarsanız.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, sektörün birkaç kişinin tekelinde döndüğünü ve daha önce taciz edildiği mekanlarda sahne alması için ısrar edildiğini söyledi. 

İsyanını bir küfürle sonlandıran Tilki, herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Tüm bu iddialar birçok kişinin aklına Hadise ve Gülşen'i getirmiş, üstelik Hadise'nin bir paylaşımında da "ima" olduğu düşünülmüştü.

Tüm bu iddialar birçok kişinin aklına Hadise ve Gülşen'i getirmiş, üstelik Hadise'nin bir paylaşımında da "ima" olduğu düşünülmüştü.

Hadise'nin bir konserinden pozunu 'Bebeleri pistten alalım' sözüyle paylaşması, ortamı kızıştırmıştı. Olay git gide büyürken Ece Seçkin'den de aynı minvalde bir paylaşım gelmişti.

Ardından bazı kişiler bu polemiğe İrem Derici'nin de dahil olduğunu söylemiş, fakat Derici'den jet hızında yalanlama gelmişti.

Ardından bazı kişiler bu polemiğe İrem Derici'nin de dahil olduğunu söylemiş, fakat Derici'den jet hızında yalanlama gelmişti.

Kadınlarla değil, erkeklerle polemiğe girdiğini söyleyen İrem Derici'ye Hadise'den bir yanıt gelmişti.

Kadınlarla değil, erkeklerle polemiğe girdiğini söyleyen İrem Derici'ye Hadise'den bir yanıt gelmişti.

'Polemik yok' diyen Hadise, kadın şarkıcıların ne kadar başarılı olduğunun altını çizmişti bu yanıtında.

Detaylara burada yer vermiştik;

İrem Derici, yaptığı yeni bir açıklamada ise "Kadınlardan korkuyorum ya. Onlarla uğraşmak çok zor." ifadelerini kullandı.

İrem Derici, yaptığı yeni bir açıklamada ise "Kadınlardan korkuyorum ya. Onlarla uğraşmak çok zor." ifadelerini kullandı.

CNN Türk'ün haberine göre İrem Derici, bir konserinin ardından soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu polemiğin hatırlatıldığı ünlü isim, 'Ben gacılarla polemiğe giremiyorum, girmem. Kadınlardan korkuyorum ya. Onlarla uğraşmak çok zor. Hadise'ye hayranlığımı yedi düvel biliyor zaten. Hepimizin derdi daha büyük sahne yapmak, daha büyük şov yapmak.' açıklamasında bulundu.

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Hadise'nin bu polemiği 'topladığını' söyleyen İrem Derici, yaşanan olayı "Kendi yaptı kendi topladı" diyerek özetledi.

Hadise'nin bu polemiği 'topladığını' söyleyen İrem Derici, yaşanan olayı "Kendi yaptı kendi topladı" diyerek özetledi.

İrem Derici, polemikle ilgili açıklamasını 'Hadise öyle güzel topladı ki olayı, kendi yaptı kendi topladı' diyerek noktalandırdı.

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