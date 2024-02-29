Kralın Hot Ekürisiydi! 3. Charles, İnternet Fenomeni Yakışıklı Subay İçin İlginç Bir Karar Verdi
Kralın Hot Ekürisiydi! 3. Charles, İnternet Fenomeni Yakışıklı Subay İçin İlginç Bir Karar Verdi
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/23/enterta...
Son günlerde tüm dünya internet fenomeni bir subayı konuşuyor. Evet, Kral 3. Charles'ın hizmetindeki Teğmen Jonathan Thompson'dan bahsediyoruz. İnternette yayılan fotoğrafları ve videolarıyla popüler olsa da bu popülerliğin bir bedeli oldu. Detaylar içerikte!
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İngiliz Kraliyet ailesinin üyelerinin her hareketi tüm dünyanın en çok konuşulan olaylarından biridir. Aile içi ilişkiler, skandallar, siyasi manevralar, hastalıklar, neler giyerler, ne yerler... Hepsi ama hepsi zaman zaman medyanın ana gündem maddesi haline gelir.
Ama öyle biri var ki kraliyet ailesinin soyundan gelmese de son günlerde adeta bir internet fenomeni haline geldi. Kim mi bu? Kral 3. Charles'in yakışıklılığı ve karizmasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken yaveri...
Mesela kralın yanında çantaları taşırken çekilen görüntüleri internette çok konuşuldu. Pek çok kişi, teğmenin çantaları o denli mütevazı bir şekilde taşımasına 'öldü bitti'. Sosyal medyada yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.
Şimdilerde tüm dünya onu 'yakışıklı subay' olarak tanıyor. Eğer günün birinde TikTok'ta yakışıklı subay diye hesap açıp video paylaştığını görürseniz şaşırmayın.
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Şaka bir yana her fazla ilginin de bir bedeli var. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Teğmen Jonathan Thompson, kendisine yönelen ilgiden aşırı rahatsız olup Buckingham Sarayı'nda daha az görünür bir göreve geçmiş.
Ancak başka bir iddia var ki o da Kral Charles'ın teğmene yönelen ilgiden rahatsız olduğu... New York Post'un haberine göre kral, Teğmen Thompson'ın kendisinden rol çaldığını düşünerek onu daha arka planda bir göreve çekmiş. 'Hot eküri' diye de anılan subay, daha çok resmi evrak işlerini üstlenmeye devam edecekmiş.
Ne diyelim Kral Charles da haklı olabilir. Kraliyet protokollerinde kendisine ilgi gösterilmesini beklerken tüm ilginin 'yakışıklı subaya' gitmesi onu üzmüştür. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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