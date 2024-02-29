Kralın Hot Ekürisiydi! 3. Charles, İnternet Fenomeni Yakışıklı Subay İçin İlginç Bir Karar Verdi

Son günlerde tüm dünya internet fenomeni bir subayı konuşuyor. Evet, Kral 3. Charles'ın hizmetindeki Teğmen Jonathan Thompson'dan bahsediyoruz. İnternette yayılan fotoğrafları ve videolarıyla popüler olsa da bu popülerliğin bir bedeli oldu. Detaylar içerikte!