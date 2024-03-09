KPSS’de Her Yıl Çıkıyor! Bu Yıl Aklınızın Bir Köşesinde Olması Gereken 12 Güncel Bilgi

Her KPSS'de muhakkak güncel bilgilerden soru çıkıyor. Bu sorular genellikle milli başarılarımızla ilgili olduğu gibi dünyadaki gelişmeler hakkında da olabiliyor.

İşte KPSS'ye girecek olan herkesin aklının bir köşesinde tutması gereken 12 güncel bilgi: