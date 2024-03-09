KPSS’de Her Yıl Çıkıyor! Bu Yıl Aklınızın Bir Köşesinde Olması Gereken 12 Güncel Bilgi
KPSS’de Her Yıl Çıkıyor! Bu Yıl Aklınızın Bir Köşesinde Olması Gereken 12 Güncel Bilgi
Her KPSS'de muhakkak güncel bilgilerden soru çıkıyor. Bu sorular genellikle milli başarılarımızla ilgili olduğu gibi dünyadaki gelişmeler hakkında da olabiliyor.
İşte KPSS'ye girecek olan herkesin aklının bir köşesinde tutması gereken 12 güncel bilgi:
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1. Hafızalarımıza kazanan o isimle başlayalım: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'dır.
2. Dünyanın en eski piramidi "Gunung Padang" Endonezya'da keşfedildi.
3. Oxford İngilizce Sözlüğü 2023 yılının en popüler kelimesinin "rizz" olduğunu açıkladı.
4. BBC, "İlham Veren 100 Kadın" listesine ilk kez bir Türk ismi seçti. Canan Dağdeviren listeye giren isim oldu.
5. Cumhuriyet'imizin 100. yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler şöyle:
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6. TCG Anadolu (L-400) Türk Donanma Tarihinin ilk LHD(Havuzlu Helikopter Gemisi)'dir.
7. Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay'da Karamağara koyunda, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metre ile dünya rekorunu kırdı.
8. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları kupayı kazandı.
9. 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı halen cezaevinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi aldı.
10. 2024 G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak ülke İtalya'dır.
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11. Ülkemizin ilk yerli üretimi milli savaş uçağımızın adı "KAAN"dır.
12. 2024 Avrupa Gençlik Başkenti ilan edilen şehir Belçika'daki "Gent" şehridir.
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