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KPSS’de Her Yıl Çıkıyor! Bu Yıl Aklınızın Bir Köşesinde Olması Gereken 12 Güncel Bilgi

etiket KPSS’de Her Yıl Çıkıyor! Bu Yıl Aklınızın Bir Köşesinde Olması Gereken 12 Güncel Bilgi

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 12:03

Her KPSS'de muhakkak güncel bilgilerden soru çıkıyor. Bu sorular genellikle milli başarılarımızla ilgili olduğu gibi dünyadaki gelişmeler hakkında da olabiliyor.

İşte KPSS'ye girecek olan herkesin aklının bir köşesinde tutması gereken 12 güncel bilgi:

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1. Hafızalarımıza kazanan o isimle başlayalım: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'dır.

1. Hafızalarımıza kazanan o isimle başlayalım: Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'dır.

Alper Gezeravcı, uzay yolculuğu için ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Space X'in Falcon 9 roketi ile yola çıktı.

Bu yolculukta ona İspanyol, İtalyan, İsveçli astronotlar eşlik etti. 

Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü 'İstikbal göklerdedir.' oldu.

2. Dünyanın en eski piramidi "Gunung Padang" Endonezya'da keşfedildi.

2. Dünyanın en eski piramidi "Gunung Padang" Endonezya'da keşfedildi.

Piramidin 16 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor.

3. Oxford İngilizce Sözlüğü 2023 yılının en popüler kelimesinin "rizz" olduğunu açıkladı.

3. Oxford İngilizce Sözlüğü 2023 yılının en popüler kelimesinin "rizz" olduğunu açıkladı.

Rizz; cezbetme, çekicilik, tarz anlamına geliyor.

4. BBC, "İlham Veren 100 Kadın" listesine ilk kez bir Türk ismi seçti. Canan Dağdeviren listeye giren isim oldu.

4. BBC, "İlham Veren 100 Kadın" listesine ilk kez bir Türk ismi seçti. Canan Dağdeviren listeye giren isim oldu.

Canan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasyonla erken teşhisi için giyilebilir elektronik sütyen icadıyla bu listeye girmeye hak kazandı.

5. Cumhuriyet'imizin 100. yıl Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül alan isimler şöyle:

  • Bilim alanında Süleyman Uludağ

  • Kültür alanında Ali Birinci

  • Müzik alanında Emel Sayın

  • Resim alanında İlhami Atalay

  • Karikatür alanında Hasan Aycın

  • Sinema alanında Sami Şekeroğlu

  • Dijital sanat alanında Refik Anadol

  • Mimari alanında Sinan Gerim

  • Edebiyat alanında Nazan Bekiroğlu aldı.

Vefa ödülleri de Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul, Semiha Ayverdi gibi önemli işlere imza atmış isimlere verildi.

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6. TCG Anadolu (L-400) Türk Donanma Tarihinin ilk LHD(Havuzlu Helikopter Gemisi)'dir.

6. TCG Anadolu (L-400) Türk Donanma Tarihinin ilk LHD(Havuzlu Helikopter Gemisi)'dir.

7. Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay'da Karamağara koyunda, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metre ile dünya rekorunu kırdı.

7. Milli sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay'da Karamağara koyunda, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 106 metre ile dünya rekorunu kırdı.

8. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları kupayı kazandı.

8. 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları kupayı kazandı.

Melisa Vargas, en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

2026 yılında Avrupa Voleybol Şampiyonası ülkemizde yapılacak.

9. 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı halen cezaevinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi aldı.

9. 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı halen cezaevinde bulunan İranlı aktivist Nergis Muhammedi aldı.

10. 2024 G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak ülke İtalya'dır.

10. 2024 G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak ülke İtalya'dır.
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11. Ülkemizin ilk yerli üretimi milli savaş uçağımızın adı "KAAN"dır.

11. Ülkemizin ilk yerli üretimi milli savaş uçağımızın adı "KAAN"dır.

KAAN, 21 Şubat'taki ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak, 8 bin fit irtifaya çıkmış ve 230 knot hıza ulaştı.

12. 2024 Avrupa Gençlik Başkenti ilan edilen şehir Belçika'daki "Gent" şehridir.

12. 2024 Avrupa Gençlik Başkenti ilan edilen şehir Belçika'daki "Gent" şehridir.
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