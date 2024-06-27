Kovid-19 Pandemisinin Düşündüğümüzün Ötesindeki Etkileri Sizi Çok Şaşırtacak
Kovid-19 Pandemisinin Düşündüğümüzün Ötesindeki Etkileri Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kovid-19 pandemisi hepimizin hayatını kökünden değiştirdi ve oldukça zorlu zamanlardan geçtik. Birçoğumuz kovid bitti diye düşünse de aslında etkileri hala hayatımızda hissediliyor.
Peki, nedir bu etkiler? Gelin beraber bakalım.
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1. "Hastaneler hala Kovid'in etkilerini atlatamadı."
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2. "Neredeyse bütün her şeyin kalitesi çöp oldu."
3. "Araba piyasası adeta kafayı yedi..."
4. "İnsanlar arkadaşları ve akrabaları ile bağlarını yitirdi."
5. "Alkol ve sigara benzeri maddelere olan bağımlılık kat ve kat arttı ve insanlar hala bu sorunları ile yüzleşiyor."
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6. "Kovid zamanı alınan köpeklerin birçoğu sahiplerine olması gerekenden çok daha fazla bağlandı."
7. "İnsanlar eskiye kıyasla daha bireysel merkezli ve sosyal medyaya daha da bağlı."
8. "Açıkcası birçok şirket artık daha ucuz ülkelerde yaşayan insanları işe alıyor."
9. "İlkokul öğrencileri olmaları gereken seviyenin çok daha arkasında kalmış durumda..."
10. "Bana sorarsanız pandemi hepimizi çok yordu ve bunun etkilerini hepimizde görüyoruz."
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11. "Mahallenizdeki küçük esnaf kadar zorlananı yok."
12. "İnsanlar artık konu bilim olduğunda şüpheyle yaklaşıyor."
13. "Telefonlar adeta uzvumuz haline geldi."
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