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Kovid-19 Pandemisinin Düşündüğümüzün Ötesindeki Etkileri Sizi Çok Şaşırtacak

Kovid-19 Pandemisinin Düşündüğümüzün Ötesindeki Etkileri Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 13:01

Kovid-19 pandemisi hepimizin hayatını kökünden değiştirdi ve oldukça zorlu zamanlardan geçtik. Birçoğumuz kovid bitti diye düşünse de aslında etkileri hala hayatımızda hissediliyor. 

Peki, nedir bu etkiler? Gelin beraber bakalım.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Hastaneler hala Kovid'in etkilerini atlatamadı."

1. "Hastaneler hala Kovid'in etkilerini atlatamadı."

'Alınan çalışanların bir kısmı iyi değildi ve hala sistemin içerisinde bulunuyorlar. Ayrıca birçok çalışan sistem bozuldu ve bunlar hala düzeltilemedi.'

2. "Neredeyse bütün her şeyin kalitesi çöp oldu."

2. "Neredeyse bütün her şeyin kalitesi çöp oldu."

'Elektrisyen olarak çalışıyorum ve kullandığımız çivilerin bile kalitesi kıyaslanamayacak kadar düştü.'

3. "Araba piyasası adeta kafayı yedi..."

3. "Araba piyasası adeta kafayı yedi..."

'Kovid öncesi aldığım arabanın fiyatı 5 kat artmış!'

4. "İnsanlar arkadaşları ve akrabaları ile bağlarını yitirdi."

4. "İnsanlar arkadaşları ve akrabaları ile bağlarını yitirdi."

'Kovid sonrası hala eskisi gibi olmayan ilişkiler var. Hepimiz artık daha yalnızız.'

5. "Alkol ve sigara benzeri maddelere olan bağımlılık kat ve kat arttı ve insanlar hala bu sorunları ile yüzleşiyor."

5. "Alkol ve sigara benzeri maddelere olan bağımlılık kat ve kat arttı ve insanlar hala bu sorunları ile yüzleşiyor."
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6. "Kovid zamanı alınan köpeklerin birçoğu sahiplerine olması gerekenden çok daha fazla bağlandı."

6. "Kovid zamanı alınan köpeklerin birçoğu sahiplerine olması gerekenden çok daha fazla bağlandı."

'Ayrıca dışarı çok fazla çıkamadıkları için birçoğunun kronik hastalıkları da var...'

7. "İnsanlar eskiye kıyasla daha bireysel merkezli ve sosyal medyaya daha da bağlı."

7. "İnsanlar eskiye kıyasla daha bireysel merkezli ve sosyal medyaya daha da bağlı."

'Üzgünüm ama bu böyle giderse gelecekte insanlar nasıl ilişki kuracak hiçbir fikrim yok.'

8. "Açıkcası birçok şirket artık daha ucuz ülkelerde yaşayan insanları işe alıyor."

8. "Açıkcası birçok şirket artık daha ucuz ülkelerde yaşayan insanları işe alıyor."

'İşlerin çoğunun online olması bu işi daha da kolaylaştırdı ve yakında kendi ülkemde iş bulamayacak olmaktan korkuyorum.'

9. "İlkokul öğrencileri olmaları gereken seviyenin çok daha arkasında kalmış durumda..."

9. "İlkokul öğrencileri olmaları gereken seviyenin çok daha arkasında kalmış durumda..."

10. "Bana sorarsanız pandemi hepimizi çok yordu ve bunun etkilerini hepimizde görüyoruz."

10. "Bana sorarsanız pandemi hepimizi çok yordu ve bunun etkilerini hepimizde görüyoruz."

'İnsanlar hemen kızgınlaşabiliyor, daha yalnızlar ve her zaman gerginler.'

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11. "Mahallenizdeki küçük esnaf kadar zorlananı yok."

11. "Mahallenizdeki küçük esnaf kadar zorlananı yok."

'Kiralar uçtu, masraflar çok yüksek ve insanlar eskisi gibi para harcamıyor. Üzgünüm ama yakında küçük esnaf diye bir şey kalmayacak.'

12. "İnsanlar artık konu bilim olduğunda şüpheyle yaklaşıyor."

12. "İnsanlar artık konu bilim olduğunda şüpheyle yaklaşıyor."

'Bunun sebepleri arasındaysa, yalan bilgi, yanlış iletişim ve devletin bilimi bir politika aracı olarak kullanmış olması bulunuyor.'

13. "Telefonlar adeta uzvumuz haline geldi."

13. "Telefonlar adeta uzvumuz haline geldi."

'Kovid öncesine kıyasla herkes telefonuna daha bağlı...'

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