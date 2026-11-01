article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 2 Kasım Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Kasım Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sekizinci evinden geçen Ay karın alt bölgeni ve bağırsak düzenini ön plana çıkarıyor; ikindi vakti Ay'ın Mars'la buluşması bu bölgede sıcaklık ve huzursuzluk hissettirebilir. Dördüncü evde yer alan Satürn ve Neptün sindirimi yavaşlatıp göğüste dolgunluk verebilir. Ay ile retro Merkür arasındaki sabah gerilimi etrafındaki gürültüyü zihninde büyütebilir. Altıncı evde yer alan Uranüs sindirim düzenini sarsabilir. Daha çok su iç. Ani ve sert diyetlerden uzak dur. Diz ve bel bölgeni sıcak koru. Akşam hafif bir yemek seç. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çık. Sabah güneşine çıkıp birkaç dakika durmak kemiklerine iyi gelir. Öğünlerini düzenli ye. Gece geç saatte ağır yemekten kaçın. Akşam çorba içmek karnını rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bugün Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bugün finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın