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Oğlak Burcu right-white
31 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay yedinci evinde böbrek ve bel bölgesini öne çıkarıyor; Merkür retrosunun Ay'la oluşturduğu dingin üçgen bu hassasiyeti yumuşatıyor. Dördüncü evini ağırlaştıran Satürn ve Neptün göğüs ve mide bölgesinde ağırlık hissi yaratabilir; geç akşam devreye giren Jüpiter ve Satürn gerilimi bunu artırır. Sekizinci evde bulunan Mars ve Jüpiter arınma isteği doğurabilir, ani diyetten kaçın. On birinci evdeki geri hareketli Merkür baş ağrısına ve sosyal yorgunluğa yol açabilir. Su tüketimini artır. Dizlerini ve belini sıcak tut. Akşam erken yatmaya özen göster. Kalabalık ortamlarda kısa molalar ver. Gece ağır bir yemek yemekten kaçın. Gün içinde uzun süre aynı pozisyonda kalma. Öğle arasında bacaklarını hafifçe oynat. Geceyi sakin geçir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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