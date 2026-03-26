Kosova - Türkiye Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Milli Maç Saat Kaçta?

Kosova - Türkiye Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda? Milli Maç Saat Kaçta?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.03.2026 - 00:42

Yarı finalde Türkiye evinde Romanya'yı, Kosova da deplasmanda Slovakya'yı yenerek finale yükselen takımlar oldular. Final maçı için nefesler tutulmuş durumda. 

Final maçı ne zaman oynanacak, maç hangi kanalda yayınlanacak, statü gereği neler olacak? Detaylar haberimizde...

Rakibimiz Kosova oldu.

Rakibimiz Kosova oldu.

Romanya'yı yenerek finaldeki rakibini bekleyen millilerimiz gözünü 22.45'te başlayan Slovakya-Kosova maçına çevirdi. 

Gol düellosu şeklinde geçen maçın kazananı 4-2'lik skorla Kosova oldu. Bu sonuçla rakibimiz de Kosova oldu.

Maç nerede oynanacak?

Maç nerede oynanacak?

Kosova'nın ev sahipliğinde oynanacak maç Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. 11 bin kişilik stat adını Kosova futbol efsanesi olan Fadil Vokrri'den alıyor. Vokrri, futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giymiş, Kosova'nın da ilk futbol federasyon başkanı olmuştu. Efsane isim 9 Haziran 2018'de vefat etmişti. 

Kosova'nın maçlar oynanmadan satışa çıkardığı biletler günler önce tükendi.

Kosova-Türkiye maçı ne zaman?

Kosova-Türkiye maçı ne zaman?

Maç 31 Mart Salı günü Kosova Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Maçın başlama saati 21.45 olacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Milli takımın eleme maçlarındaki yayıncısı olan TV8 ve EXXEN bu kritik maçın da yayıncısı olacak. 

Salı günü oynanacak maç şifresiz olarak TV8 ekranlarından izlenebilecek.

Final maçının statüsü nasıl olacak?

Final maçının statüsü nasıl olacak?

Final tek maç usulü oynanacak. Bu maçı kazanan takım direkt olarak Dünya Kupası'na katılacak. Dünya Kupası'na katılan takımın rakipleri ise Avustralya, Paraguay, ABD olacak.

Kazanan takımın maç takvimi bile belli.

Kazanan takımın maç takvimi bile belli.

A Milli Takımımız Dünya Kupası D Grubu’na katılırsa fikstür şöyle olacak:

- 13 Haziran - TSİ 07:00 - Avustralya - Türkiye

- 19 Haziran - TSİ 07:00 - Türkiye - Paraguay

- 26 Haziran - TSİ 05:00 - Türkiye - ABD

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
