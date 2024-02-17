Korkunç Kaza Anı: Sivas’ta Evin Üstüne Uçan Tır
Korkunç Kaza Anı: Sivas’ta Evin Üstüne Uçan Tır
Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki bir eve, frenleri patlayan tır çarpmıştı. Yaklaşık 10 metreden 2 katlı evden üstüne uçan meşrubat yüklü tırın görüntüleri ortaya çıktı.
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Kaza, 15 Şubat günü Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. İ.Ş. yönetimindeki meşrubat yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metreden, Fırtına ailesine ait kimsenin yaşamadığı iki katlı evin üst katına uçtu. Kazada yaralanan TIR sürücüsü, ambulansla Koyulhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, evin üst katında hasar oluştu.
Frenlerinde arıza meydana gelen TIR’ın hızlı bir şekilde giderek sürücüsünün kontrolünden çıkıp 10 metreden aşağı düşmesi ve Fırtına ailesinin iki katlı evine çarptığı anlar ile kaza sonrası oluşan alev görüntüye yansıdı.
Korkunç kaza anı 👇
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