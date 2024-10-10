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Korkunç Cinayet Yaşanmıştı: Edirnekapı Surlarına Çıkışa Bariyerli Önlem!

Korkunç Cinayet Yaşanmıştı: Edirnekapı Surlarına Çıkışa Bariyerli Önlem!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 18:26

Semih Çelik isimli katil, 19 yaşındaki iki genç kızı vahşice katlettikten sonra hayatına son vermişti. İkbal Uzuner, İstanbul’u çevreleyen tarihi surların üstünde öldürülmüştü. Korkunç olayın yaşandığı Fatih ilçesi Edirnekapı’da bulunan surlara giriş demir bariyerlerle kapatıldı.

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Geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç cinayetler tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan korkunç cinayetler tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı.

Semih Çelik isimli katil, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.

Semih Çelik isimli katil, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızı hayatlarının baharında vahşice katletmişti.

İkbal Uzuner, Edirnekapı’da bulunan tarihi surlarda öldürülmüş ve cinayet sonrası bazı kimseler surlara çıkarak fotoğraf paylaşmıştı.

İkbal Uzuner, Edirnekapı’da bulunan tarihi surlarda öldürülmüş ve cinayet sonrası bazı kimseler surlara çıkarak fotoğraf paylaşmıştı.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Güvenlik önlemleri kapsamında surlara çıkan merdivenlerin demir bariyerlerle kapatıldığı görüldü.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekmeye devam etti.

Bu arada surların önünden geçen vatandaşlardan bazıları olay yerine karanfil bırakırken bazıları fotoğraf ve video çekmeye devam etti.
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