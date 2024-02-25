Koreli Gazeteci Galatasaray Taraftarının Sosyal Medyada Parayla Algı Yarattığını İddia Etti
Koreli Gazeteci Galatasaray Taraftarının Sosyal Medyada Parayla Algı Yarattığını İddia Etti
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı dünya gündemindeki yerini aldı. Koreli bir gazeteci, Galasaraylı taraftarların para ile sosyal medyada algı yarattığını iddia eden bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ligin 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan maçta hakem kararları, tartışmalara neden oldu.
Karşılamada ilk gol, 58. dakikada Jackson Porozo ile Kasımpaşa'dan geldi. 64. dakikada Mert Hakan frikikten attığı golle skora denge getirdi.
90+6'da ise Michy Batshuayi, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti. Penaltıyı kaçıran Belçikalı kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.
Maçın ardından son dakikada kazanılan penaltı, dünya gündemine oturdu. Hakem Cihan Aydın Kasımpaşalı futbolcunun topa elle teması olduğunu dile getirse de karar, birçok farklı düşünceyi de beraberinde getirdi.
Koreli bir gazeteci, pozisyonun sosyal medya aracılığı ile büyük futbol sayfaları tarafından paylaşılmasında Galatasaraylı taraftarların etkili olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pozisyon, X'te 3,8 milyon takipçisi bulunan @TrollFootball hesabından paylaşılmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda