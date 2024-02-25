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Koreli Gazeteci Galatasaray Taraftarının Sosyal Medyada Parayla Algı Yarattığını İddia Etti

Koreli Gazeteci Galatasaray Taraftarının Sosyal Medyada Parayla Algı Yarattığını İddia Etti

futbol
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
25.02.2024 - 12:36

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı dünya gündemindeki yerini aldı. Koreli bir gazeteci, Galasaraylı taraftarların para ile sosyal medyada algı yarattığını iddia eden bir paylaşımda bulundu.

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Ligin 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan maçta hakem kararları, tartışmalara neden oldu.

Ligin 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan maçta hakem kararları, tartışmalara neden oldu.
media.fenerbahce.org

Karşılamada ilk gol, 58. dakikada Jackson Porozo ile Kasımpaşa'dan geldi. 64. dakikada Mert Hakan frikikten attığı golle skora denge getirdi.

Karşılamada ilk gol, 58. dakikada Jackson Porozo ile Kasımpaşa'dan geldi. 64. dakikada Mert Hakan frikikten attığı golle skora denge getirdi.
media.fenerbahce.org

90+6'da ise Michy Batshuayi, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti. Penaltıyı kaçıran Belçikalı kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.

90+6'da ise Michy Batshuayi, sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydetti. Penaltıyı kaçıran Belçikalı kaleciden dönen topu ağlarla buluşturdu.
media.fenerbahce.org

Maçın ardından son dakikada kazanılan penaltı, dünya gündemine oturdu. Hakem Cihan Aydın Kasımpaşalı futbolcunun topa elle teması olduğunu dile getirse de karar, birçok farklı düşünceyi de beraberinde getirdi.

Maçın ardından son dakikada kazanılan penaltı, dünya gündemine oturdu. Hakem Cihan Aydın Kasımpaşalı futbolcunun topa elle teması olduğunu dile getirse de karar, birçok farklı düşünceyi de beraberinde getirdi.
media.fenerbahce.org

Koreli bir gazeteci, pozisyonun sosyal medya aracılığı ile büyük futbol sayfaları tarafından paylaşılmasında Galatasaraylı taraftarların etkili olduğunu söyledi.

Koreli bir gazeteci, pozisyonun sosyal medya aracılığı ile büyük futbol sayfaları tarafından paylaşılmasında Galatasaraylı taraftarların etkili olduğunu söyledi.
twitter.com

Jason (Hanshin) Lee, 'Galatasaray taraftarının bu tür paylaşımlar yapmak için büyük futbol hesaplarına para ödemesi utanç verici. Bazı insanların boşa harcayacak çok parası var.' dedi

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Pozisyon, X'te 3,8 milyon takipçisi bulunan @TrollFootball hesabından paylaşılmıştı.

Pozisyon, X'te 3,8 milyon takipçisi bulunan @TrollFootball hesabından paylaşılmıştı.
twitter.com

Paylaşımda, 'Son dakikada Fenerbahçe için bir penaltı. Artık yolsuzluğu saklamıyorlar bile.' ifadelerine yer verilmişti.

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