Kör Nokta Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?

Kör Nokta dizisinin konusu, bir trafik kazasıyla hayatları alt üst olan iki gencin aşkıdır.

Gece ve Aslım, bir trafik kazasının ardından hayatları tersine dönen iki genç kızdır. Bu iki genç, kendilerini aşkın, ihanetin, entrikaların içinde bulur. Adalet için savaşırken bu savaşın belirleyeninin aşk olacağından ise habersizdirler.