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Kör Nokta Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?

Kör Nokta Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.09.2024 - 21:57

Televizyon ekranları yepyeni bir sezon için hazırlıklarını sürdürürken seyirciyle buluşacak diziler de merak ediliyor. ATV, yeni sezonda pek çok yeni yapımla seyirci karşısına çıkıyor. Bunlardan birisi de merakla beklenen Kör Nokta dizisi oldu. Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta, ATV ekranlarında yayınlanacak.

Peki Kör Nokta dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kör Nokta dizi ne zaman başlayacak?

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Kör Nokta Dizisi Konusu Nedir?

Kör Nokta Dizisi Konusu Nedir?

Kör Nokta dizisinin konusu, bir trafik kazasıyla hayatları alt üst olan iki gencin aşkıdır. 

Gece ve Aslım, bir trafik kazasının ardından hayatları tersine dönen iki genç kızdır. Bu iki genç, kendilerini aşkın, ihanetin, entrikaların içinde bulur. Adalet için savaşırken bu savaşın belirleyeninin aşk olacağından ise habersizdirler.

Kör Nokta Oyuncuları Kimler?

Kör Nokta Oyuncuları Kimler?

Kör Nokta dizisinin başrollerinde Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz yer alıyor. Kör Nokta dizisinin oyuncu kadrosu ise aşağıdaki gibidir;

  • Rabia Soytürk

  • İsmail Ege Şaşmaz

  • Çağla Boz

  • Yalçın Hafızoğlu

  • İlayda Çevik

  • Kürşat Alnıaçık

  • Ruhi Sarı

  • Hilmi Özçelik

  • Cansu Fırıncı

Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?

Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?

Kör Nokta, ATV ekranlarında yayınlanacak. Eylül ayında seyirci karşısına çıkacağı açıklanan Kör Nokta dizisinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

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