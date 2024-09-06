Kör Nokta Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?
Kör Nokta Dizi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?
Televizyon ekranları yepyeni bir sezon için hazırlıklarını sürdürürken seyirciyle buluşacak diziler de merak ediliyor. ATV, yeni sezonda pek çok yeni yapımla seyirci karşısına çıkıyor. Bunlardan birisi de merakla beklenen Kör Nokta dizisi oldu. Rabia Soytürk ve İsmail Ege Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı Kör Nokta, ATV ekranlarında yayınlanacak.
Peki Kör Nokta dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kör Nokta dizi ne zaman başlayacak?
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Kör Nokta Dizisi Konusu Nedir?
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Kör Nokta Oyuncuları Kimler?
Kör Nokta Ne Zaman Başlayacak?
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