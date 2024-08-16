Kötü Kan Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kötü Kan Uyarlama mı?

Kötü Kan dizisi, eski polis memuru Kartal'ın iniş çıkışlı hayatını konu ediniyor. Eski bir polis memuru olan Kartal, bir gece kulubünde güvenlik memurluğu yapar. Fakat bir gün, mafya grubuyla başı derde girer.

Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocukları da yanına taşınır. Kartal hem mafya bağlantısından kurtulmaya çalışır hem de çocuklarına iyi bir baba olmaya çalışır...