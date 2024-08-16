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Kötü Kan Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kötü Kan Uyarlama mı?

Kötü Kan Dizisinin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kötü Kan Uyarlama mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
16.08.2024 - 22:43

Yeni sezonda pek çok televizyon kanalı, yeni yapımlarını izleyiciyle buluşturacak. Kötü Kan, NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kötü Kan konusu ve oyuncularıyla merak uyandırdı. 

Peki Kötü Kan konusu nedir, oyuncuları kimler? 

İşte Kötü Kan dizisi hakkında tüm detaylar...

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Kötü Kan Konusu Nedir?

Kötü Kan Konusu Nedir?

Kötü Kan dizisi, eski polis memuru Kartal'ın iniş çıkışlı hayatını konu ediniyor. Eski bir polis memuru olan Kartal, bir gece kulubünde güvenlik memurluğu yapar. Fakat bir gün, mafya grubuyla başı derde girer. 

Kartal'ın yıllardır uzakta yaşayan çocukları da yanına taşınır. Kartal hem mafya bağlantısından kurtulmaya çalışır hem de çocuklarına iyi bir baba olmaya çalışır...

Kötü Kan Oyuncuları Kimler?

Kötü Kan Oyuncuları Kimler?

Kötü Kan dizisinin başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez paylaşıyor. Kötü Kan dizisinin oyuncuları ise aşağıdaki gibidir;

  • Hüseyin Avni Danyal

  • Levent Ülgen

  • Savaş Özdemir

  • Sermet Yeşil

  • Mert Doğan

  • Gökçe Özyol

  • Tolga Güleç

Kötü Kan Uyarlama mı?

Kötü Kan Uyarlama mı?

Kötü Kan dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alıyor. Yönetmenliğini M.Çağatay Tosun'un üstlendiği Kötü Kan ise uyarlama değil.

Kötü Kan Ne Zaman Başlayacak?

Kötü Kan Ne Zaman Başlayacak?

Kötü Kan dizisinin ilk bölümünün 13 Eylül Cuma günü ekranlara gelmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kötü Kan Tanıtım Videosu

Kötü Kan Tanıtım Videosu

NOW TV'de ekranlara gelecek olan Kötü Kan'ın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Ertan Saban ve Damla Sönmez'in oyunculuğu ve uyumu da oldukça beğenildi.

Kötü Kan'ın tanıtım videosuna ulaşmak için;

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