article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Konya’da “Kırmızılı Kadın” Olarak Bilinen Sultan Özcan Hayatını Kaybetti

Konya’da “Kırmızılı Kadın” Olarak Bilinen Sultan Özcan Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 15:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Konya’da sürekli kırmızı giyerek sokaklarda dolaşan ve hakkında belgeseller çekilen “Kırmızılı Kadın” Sultan Özcan, 74 yaşında hayatını kaybetti. Konya’nın kent hafızasında yeri olan “Kırmızılı Kadın” Sultan Özcan’ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sürekli kırmızı kıyafetler giyen ve yüzüne kırmızı boyalar süren Sultan Özcan, Konya’nın en tanınan insanlarından biriydi.

Sürekli kırmızı kıyafetler giyen ve yüzüne kırmızı boyalar süren Sultan Özcan, Konya’nın en tanınan insanlarından biriydi.

Konya yerel basınından Hakimiyet’te yer alan habere göre, boşandığı eşinin kırmızı kıyafetli bir kişiye “Ne kadar güzel.” demesi sonrasında sürekli kırmızı kıyafetler giymeye başlayan Sultan Özcan, Konya’da bir efsane hâline gelmişti.

2006 yılında duygu durumu bozukluğu teşhisi konulan Özcan’a yüzde 80 engelli raporu verilmişti. Her gün aynı saatte evinden çıkan Sultan Özcan, otobüsle şehir merkezine geliyor; özellikle Eski Garaj ve Aziziye Camii çevresindeki parklarda vakit geçiriyordu. Gün sonunda ise kendisini yakından tanıyan esnaftan alışverişini yaptıktan sonra yine aynı saatte evine dönüyordu. Bu düzeni yıllarca hiç değiştirmeyen Özcan, kırmızı kıyafetleri ve güler yüzüyle Konya sokaklarının en tanınan simalarından biri olarak hafızalara kazındı.

30 Haziran’dan beri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sultan Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın