Konya’da “Kırmızılı Kadın” Olarak Bilinen Sultan Özcan Hayatını Kaybetti
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Konya’da sürekli kırmızı giyerek sokaklarda dolaşan ve hakkında belgeseller çekilen “Kırmızılı Kadın” Sultan Özcan, 74 yaşında hayatını kaybetti. Konya’nın kent hafızasında yeri olan “Kırmızılı Kadın” Sultan Özcan’ın bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
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Sürekli kırmızı kıyafetler giyen ve yüzüne kırmızı boyalar süren Sultan Özcan, Konya’nın en tanınan insanlarından biriydi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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