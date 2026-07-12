Konya’da “Kırmızılı Kadın” Olarak Bilinen Sultan Özcan Hayatını Kaybetti

Konya yerel basınından Hakimiyet’te yer alan habere göre, boşandığı eşinin kırmızı kıyafetli bir kişiye “Ne kadar güzel.” demesi sonrasında sürekli kırmızı kıyafetler giymeye başlayan Sultan Özcan, Konya’da bir efsane hâline gelmişti.

2006 yılında duygu durumu bozukluğu teşhisi konulan Özcan’a yüzde 80 engelli raporu verilmişti. Her gün aynı saatte evinden çıkan Sultan Özcan, otobüsle şehir merkezine geliyor; özellikle Eski Garaj ve Aziziye Camii çevresindeki parklarda vakit geçiriyordu. Gün sonunda ise kendisini yakından tanıyan esnaftan alışverişini yaptıktan sonra yine aynı saatte evine dönüyordu. Bu düzeni yıllarca hiç değiştirmeyen Özcan, kırmızı kıyafetleri ve güler yüzüyle Konya sokaklarının en tanınan simalarından biri olarak hafızalara kazındı.

30 Haziran’dan beri hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sultan Özcan, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.