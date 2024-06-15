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Konu Harry'ye Gelmese Olmaz! Harry Potter Serisine Atıfta Bulunan Filmler

Konu Harry'ye Gelmese Olmaz! Harry Potter Serisine Atıfta Bulunan Filmler

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 17:31

Harry Potter serisi, dünya genelinde büyük bir kültürel etki yarattığı için birçok filmde ve televizyon programında referans verilmiştir. İşte bu içerikte o filmlerden bazılarında yaşanan olayları sizler için listeledik.

Keyifli okumalar.

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1. 7 Cüceler 2 Orman Yetmez (2006)

1. 7 Cüceler 2 Orman Yetmez (2006)

Cücelerin bir aynadan geçmek zorunda olmalarına rağmen Peri Masalı Ülkesine dönmek için defalarca bir bariyere karşı koştukları bir sahnede Platform Dokuz Üç Çeyrek'in parodisi yapıldı.

2. Zorlu Görev (2010)

2. Zorlu Görev (2010)

Tom Felton'u bir Potter hayranı tarafından bombardımana uğramadan partinin tadını çıkarmaya çalışmaktadır. Ancak Aaron Green, Tom Felton'a rastlar ve Harry Potter serisindeki çeşitli olaylarla övünerek onu üzer.

3. Bitirim Karınca (2006)

3. Bitirim Karınca (2006)

Filmin tanıtım fragmanında, Harry Potter kostümü giymiş bir karınca bir rol için seçmelere katılıyor ve 'Expecto Patronum!' diye bağırıyor. Ancak yönetmen 'Yanlış film!' deyip onu reddediyor.

4. Çocukluk (2014)

4. Çocukluk (2014)

Bir sahnede Olivia, oğlu Mason Evans Jr. ve kız kardeşi Samantha'ya Harry Potter ve Sırlar Odası'nı okuyor.

5. Karlar Ülkesi (2013)

5. Karlar Ülkesi (2013)

Filmin sonuna doğru Anna, tıpkı Hermione'nin Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nda Malfoy'a vurduğu gibi Hans'ın suratına vuruyor.

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6. Evde Tek Başına 5 (2012)

6. Evde Tek Başına 5 (2012)

Bu filmde, Baxter ailesi yeni evlerine taşındıklarında Curtis Baxter, karısı Catherine'e bir mektup verir ve 'Hogwarts'a mı gideceksin?' diye sorar.

7. Little Women (2018)

7. Little Women (2018)

Louis May Alcott'un aynı adlı romanının günümüzde yeniden anlatıldığı bu sahnede, Amy March'ın burnunda bir mandal vardır ve ablası Jo alaycı bir şekilde 'Yoksa burnun mu düşüyor?' ve Beth, Amy'ye Voldemort'a benzeyeceğini söyler.

8. Şimşekkıran (2006)

8. Şimşekkıran (2006)

İlk Alex Rider romanından uyarlanan bu film uyarlamasında Alex, MI6'nın genel merkezinde Bayan Jones'la karşılaştığında 'Peki burası neresi? Hogwarts mı?' diye soruyor.

9. Buraya Kadar (2013)

9. Buraya Kadar (2013)

Bu filmde Emma Watson kahramanların evinde saklanırken Danny McBride, Emma ile Harry Potter filmlerinin yapımını tartışmak istediğini söylüyor.

10. St Trinian's (2007)

10. St Trinian's (2007)

Bu filmde Annabelle Fritton babasına okulun 'Hogwarts'ın çingeneler için olan modeli gibi' olduğunu söylüyor.

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