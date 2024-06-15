Konu Harry'ye Gelmese Olmaz! Harry Potter Serisine Atıfta Bulunan Filmler
Konu Harry'ye Gelmese Olmaz! Harry Potter Serisine Atıfta Bulunan Filmler
Harry Potter serisi, dünya genelinde büyük bir kültürel etki yarattığı için birçok filmde ve televizyon programında referans verilmiştir. İşte bu içerikte o filmlerden bazılarında yaşanan olayları sizler için listeledik.
Keyifli okumalar.
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1. 7 Cüceler 2 Orman Yetmez (2006)
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2. Zorlu Görev (2010)
3. Bitirim Karınca (2006)
4. Çocukluk (2014)
5. Karlar Ülkesi (2013)
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6. Evde Tek Başına 5 (2012)
7. Little Women (2018)
8. Şimşekkıran (2006)
9. Buraya Kadar (2013)
10. St Trinian's (2007)
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