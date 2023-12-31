Konser Sonrası Rahatsızlanan Leman Sam Hastaneye Kaldırıldı
Konser Sonrası Rahatsızlanan Leman Sam Hastaneye Kaldırıldı
Şarkıcı Leman Sam, geçtiğimiz akşam Lüleburgaz konseri sonrasında halsizlik şikayeti ile hastaneye gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıcı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz'da bir konser verdi. Konser çıkışı halsizlik şikayeti yaşayan şarkıcı hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tetikler sonucu Sam'a koronavirüs teşhisi konuldu.
Hastanede tedavisi başlayan Sam'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü şarkıcı "Sağlık durumum daha iyi istirahat ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" dedi.
Sevenleri ve yakın arkadaşlarından gelen bazı yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda