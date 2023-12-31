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Konser Sonrası Rahatsızlanan Leman Sam Hastaneye Kaldırıldı

Konser Sonrası Rahatsızlanan Leman Sam Hastaneye Kaldırıldı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 11:33

Şarkıcı Leman Sam, geçtiğimiz akşam Lüleburgaz konseri sonrasında halsizlik şikayeti ile hastaneye gitti.

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Şarkıcı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz'da bir konser verdi. Konser çıkışı halsizlik şikayeti yaşayan şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz'da bir konser verdi. Konser çıkışı halsizlik şikayeti yaşayan şarkıcı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetikler sonucu Sam'a koronavirüs teşhisi konuldu.

Hastanede yapılan tetikler sonucu Sam'a koronavirüs teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisi başlayan Sam'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

Hastanede tedavisi başlayan Sam'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü şarkıcı "Sağlık durumum daha iyi istirahat ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" dedi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren ünlü şarkıcı "Sağlık durumum daha iyi istirahat ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizin hepsini okudum. Her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler" dedi.

Sevenleri ve yakın arkadaşlarından gelen bazı yorumlar 👇

Sevenleri ve yakın arkadaşlarından gelen bazı yorumlar 👇
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