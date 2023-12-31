Nil Karaibrahimgil Yılbaşı Şarkısı Yayınladı: Sevimli Yılbaşı Ağacı Kostümü Dikkat Çekti
Nil Karaibrahimgil Yılbaşı Şarkısı Yayınladı: Sevimli Yılbaşı Ağacı Kostümü Dikkat Çekti
Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil, sevimli bir yılbaşı ağacı kostümüyle çekilen klibini sosyal medya hesabında yayınladı. Karaibrahimgil'in sevimli kostümü ve yeni yıl dilekleri takipçilerinin beğenisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıcı Nil Karaibrahimgil, “Dilerim yeni yılda herkes küçük mutlulukları büyütmeyi unutmasın.” temennisiyle başlayan 'Niltemenni' klibini sosyal medya hesabında yayınladı. "Bir yılbaşı şarkısı" notuyla yaptığı paylaşımda şarkıcı yeni yıl temennilerini dile getirdi.
Karaibrahimgil klibinde yılbaşı ağacı kostümü giydi. Şarkı kostümü ve sözleriyle Karaibrahimgil dinleyicilerinin beğenisini kazandı.
Şarkının sözleri şu şekilde:
"Kalbi ritmini çalsın. Sevdikleriniz sağlıklı olsun. Ciğerlerinden nefes, midesinden gurultu, bacaklarından güç eksik olmasın.
Onun yeri ayrı olsun. Onu soysun, baş ucuna koysun ama yalan uydurmasın. Bütün şarkılar onu anlatsın. Aşık olsun, sırılsıklam aşık, kurumasın. Yeter ki kurumasın”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Karaibrahimgil'in paylaşımına aldığı yorumlardan bazıları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda