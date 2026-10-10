Konser Kombini Seç, Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

Senin ruhunda efsanevi bir rockstar ateşi, yüksek bir enerji ve tam anlamıyla bir başkaldırı var! Deri ceketler, postallar ve koyu tonlar senin değişmez imzan. Distortion gitarların yeri göğü inlettiği, kulakları çınlatan basların ritminde deşarj olacağın bir atmosfer arıyorsun. Sahnede 2000'lerin o unutulmaz alternatif rock ruhunu yaşatacak, avazın çıktığı kadar bağırıp kafa sallayabileceğin Çilekeş konserinin tam ön sırasında, barikatın dibinde olmalısın!

Rock ruhunu sahneye taşımak ve barikatın en önünde yerini almak için biletini hemen Passo üzerinden al, ritme kendini kaptır!