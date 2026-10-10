Konser Kombini Seç, Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!
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Konser bileti kadar önemli bir şey varsa o da o gece ne giyeceğin olabilir! Rock sahnesinden festival alanlarına, enerjik kalabalıklardan daha sakin performanslara kadar her konserin kendine has bir havası var. Tarzını seç, hangi konserin sana göre olduğunu birlikte bulalım!
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1. Bir konsere giderken "İşte benim imza kombinim!" dediğin görünüm hangisi olurdu?
2. Kombinini tamamlayacak en vazgeçilmez aksesuarın ne?
3. Konser alanına adım atmadan önce şıklık uğruna biraz ayak ağrısını göze alabilir misin?
4. Konser alanına girerken çantana kesinlikle atacağın o parça?
5. Güneşin altında enerjik pop hitlerinin çalındığı dev bir festivaldesin. Tarzını yansıtan doğru kombin hangisi?
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6. Konser için hazırlık yaparken ne kadar zaman harcarsın?
7. Gün batımında sahil kenarında neşeli ritimlerin çaldığı açık hava konserindesin. En uyumlu kombin hangisi?
8. Konsere gitmeden önce arkadaş grubunun ne giyeceğini öğrenip onlara uyum sağlamaya çalışır mısın?
Senin Konserin: ÇİLEKEŞ
Senin Konserin: SERDAR ORTAÇ
Senin Konserin: MOTİVE
Senin Konserin: YILDIZ TİLBE
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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