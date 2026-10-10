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Konser Kombini Seç, Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Konser Kombini Seç, Hangi Konsere Gitmen Gerektiğini Söyleyelim!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
10.10.2026 - 14:31
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Konser bileti kadar önemli bir şey varsa o da o gece ne giyeceğin olabilir! Rock sahnesinden festival alanlarına, enerjik kalabalıklardan daha sakin performanslara kadar her konserin kendine has bir havası var. Tarzını seç, hangi konserin sana göre olduğunu birlikte bulalım!

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1. Bir konsere giderken "İşte benim imza kombinim!" dediğin görünüm hangisi olurdu?

2. Kombinini tamamlayacak en vazgeçilmez aksesuarın ne?

3. Konser alanına adım atmadan önce şıklık uğruna biraz ayak ağrısını göze alabilir misin?

4. Konser alanına girerken çantana kesinlikle atacağın o parça?

5. Güneşin altında enerjik pop hitlerinin çalındığı dev bir festivaldesin. Tarzını yansıtan doğru kombin hangisi?

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6. Konser için hazırlık yaparken ne kadar zaman harcarsın?

7. Gün batımında sahil kenarında neşeli ritimlerin çaldığı açık hava konserindesin. En uyumlu kombin hangisi?

8. Konsere gitmeden önce arkadaş grubunun ne giyeceğini öğrenip onlara uyum sağlamaya çalışır mısın?

Senin Konserin: ÇİLEKEŞ

Senin Konserin: ÇİLEKEŞ

Senin ruhunda efsanevi bir rockstar ateşi, yüksek bir enerji ve tam anlamıyla bir başkaldırı var! Deri ceketler, postallar ve koyu tonlar senin değişmez imzan. Distortion gitarların yeri göğü inlettiği, kulakları çınlatan basların ritminde deşarj olacağın bir atmosfer arıyorsun. Sahnede 2000'lerin o unutulmaz alternatif rock ruhunu yaşatacak, avazın çıktığı kadar bağırıp kafa sallayabileceğin Çilekeş konserinin tam ön sırasında, barikatın dibinde olmalısın!

Rock ruhunu sahneye taşımak ve barikatın en önünde yerini almak için biletini hemen Passo üzerinden al, ritme kendini kaptır!

Senin Konserin: SERDAR ORTAÇ

Senin Konserin: SERDAR ORTAÇ

Sen tam bir sahne ve eğlence insanısın! Işıltılı parçalar, pırıltılar, topuklular veya renkli dokunuşlar senin stilini özetliyor. Seni konsere çeken şey dertlenmek değil; arkadaşlarınla doyasıya oynamak, dans etmek ve 90'lardan 2000'lere uzanan hit şarkılara bağıra çağıra eşlik etmek. Şovun, ritmin ve ritmik dansların hiç durmadığı dev bir nostaljik pop partisi havasındaki Serdar Ortaç konseri senin enerjinle birebir örtüşüyor!

Bu hit yağmurunu kaçırmamak ve gece boyu dans etmek için biletini hemen Passo üzerinden al, eğlenceye ışık hızında katıl!

Senin Konserin: MOTİVE

Senin Konserin: MOTİVE

Sana göre stil demek; çabasız havalı durmak, rahatlık ve sokak modasını en iyi şekilde yansıtmak demek. Oversize sweatshirt'ler, kargo pantolonlar ve ikonik sneakers'larınla sen anı yaşamayı seven modern bir kentgisin. Hızlı flow'ların, sert beat'lerin ve enerjisi bir an bile düşmeyen bir kalabalığın ortasında zıplamak istiyorsun. Türkçe Rap sahnesinin en dinamik ve tarz isimlerinden Motive konseri tam senin mekanın!

Bass'ların ritmine ayak uydurmak ve pit'teki yerini garantilemek için biletini hemen Passo üzerinden al, modunu yükselt!

Senin Konserin: YILDIZ TİLBE

Senin Konserin: YILDIZ TİLBE

Sen müziği sadece dinlemiyor, her bir kelimesini iliklerine kadar hissediyorsun. Kombininde doğal, bohem, samimi ama bir o kadar da özgün parçalara yer veriyorsun. Senin için konser; içinden geldiği gibi dans edebileceğin, bir anda gözyaşlarına boğulup hemen ardından kahkahalarla göbek atabileceğin dev bir duygu deryası olmalı. Kuralları yıkan, tamamen kalpten gelen performansıyla Yıldız Tilbe konseri ruhuna ve tarzına en çok yakışan gece!

Bu benzersiz duygu fırtınasına ve sahne şovuna tanıklık etmek için biletini hemen Passo üzerinden al, yerini şimdiden ayırt!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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