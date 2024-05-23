Komşusu Tarafından Kaçırılıp 28 Yıl Samanlıkta Esir Tutulmuştu! Dünyanın Konuştuğu Olayda Yeni Gelişme
Komşusu Tarafından Kaçırılıp 28 Yıl Samanlıkta Esir Tutulmuştu! Dünyanın Konuştuğu Olayda Yeni Gelişme
Cezayir'de 16 yaşındayken komşusu tarafından kaçırılıp 44 yaşında samanlıkta bulunan Ömer bin Omran'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili açıklama yapan Cezayir Yargı Konseyi, faillerin en ağır biçimde yargılanacağını söyledi.
Kaynak: Cumhuriyet
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Cezayir'in Djelfa kentinde 1996 yılında kaybolan Ömer bin Omran'ın geçtiğimiz haftalarda komşusunun ahırında bulunmuştu.
Kuzeni Halit Rgueb basına demecinde "Onu, şüphelinin koyunlarını tuttuğu ahırda buldular, kiler kapısı samanla kaplıydı ve neyse ki kurtarıldı" ifadelerini kullanmıştı.
Ömer'i 28 yıldır alı koyan komşusu da dahil olmak üzere 8 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi de adli gözetim altına alınmıştı.
Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre, dünyanın dehşetle takip ettiği olayda yeni bir gelişme yaşandı. Cezayir Yargı Konseyi olayla ilgili yaptığı açıklamada 'Baş şüpheli hakkında, bir kişiyi kaçırmak, tuzağa düşürmek, yetkili makamların emri olmadan ve yasaların izin verdiği durumlar dışında alıkoymak ve savunmasız durumdaki bir mağduru, insan ticaretine konu etmek suçlarından adli soruşturma başlatıldı...' dedi.
Yetkililer, devlet memuru olarak çalışan 'bu iğrenç suçun failinin' 'ciddiyetle' yargılanacağını söylüyor.
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