Komşusu Tarafından Kaçırılıp 28 Yıl Samanlıkta Esir Tutulmuştu! Dünyanın Konuştuğu Olayda Yeni Gelişme

Cezayir'de 16 yaşındayken komşusu tarafından kaçırılıp 44 yaşında samanlıkta bulunan Ömer bin Omran'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. 8 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili açıklama yapan Cezayir Yargı Konseyi, faillerin en ağır biçimde yargılanacağını söyledi.

Kaynak: Cumhuriyet