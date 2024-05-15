Dünyanın Konuştuğu Olay! 28 Yıl Komşusunun Evindeki Saman Çukurunda Alıkonuldu
Dünyanın Konuştuğu Olay! 28 Yıl Komşusunun Evindeki Saman Çukurunda Alıkonuldu
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1996 yılında 16 yaşındayken komşusu tarafından kaçırıldığı öğrenilen Ömer bin Ümran, 28 yıl sonra abisinin ihbarı üzerine bulundu.
Cezayir'in 300 kilometre güneyindeki Celfe ilinin Yargı Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin 12 Mayıs'ta Başsavcılığa gelerek 28 yıldır kayıp olan kardeşinin El-Kadid kentindeki komşusunun evindeki koyun ağılında olduğuna dair ihbarda bulunduğu belirtildi.
13 Mayıs'ta polis tarafından baskın yapılan evin ağılında, 28 yıldır kayıp olan Ömer bin Ümran bulundu.
Savcılık, evin 61 yaşındaki sahibi hakkında gözaltı kararı verirken, mağdur Ömer bin Ümran için de tıbbi ve psikolojik bakım sağlanması kararı alındı.
Aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda şok halinde ve konuşamaz durumda bulundu. Aktivistlere göre Bin Ümran'ın ailesi, onun 1990'larda Cezayir'de faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından kaçırılıp suikasta kurban gittiğine inanıyordu.
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