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Kolombiya'da Bombalı Saldırı! General Görevden Alındı: 2'si Polis 6 Kişi Yaralandı

Kolombiya'da Bombalı Saldırı! General Görevden Alındı: 2'si Polis 6 Kişi Yaralandı

Polis Saldırı bomba
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.05.2024 - 07:36

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesine bağlı Morales kasabasında polis ekiplerine el yapımı bombayla saldırı düzenlendi. Olayda 2'si polis 6 kişi yaralandı.

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Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, saldırı, motosikletli kişilerce bir otelin yakınında gerçekleştirildi.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, saldırı, motosikletli kişilerce bir otelin yakınında gerçekleştirildi.

Patlamadan kısa süre sonra polis istasyonuna taciz ateşi açılırken bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi. Olayın ardından açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, orduya operasyon talimatı verdiğini duyurdu.

Patlamadan kısa süre sonra polis istasyonuna taciz ateşi açılırken bölgeye çok sayıda kolluk kuvveti sevk edildi. Olayın ardından açıklama yapan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırının "kabul edilemez" olduğunu ifade ederek, orduya operasyon talimatı verdiğini duyurdu.

Son zamanlarda güvenlik güçlerine yapılan saldırıların artmasıyla önemli bir karar alan Petro, üst düzey askeri bir generali görevden el çektirdi. Kolombiya basınında çıkan habere göre saldırıdan FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensupları sorumlu.Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı FARC'ın eski liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.

Son zamanlarda güvenlik güçlerine yapılan saldırıların artmasıyla önemli bir karar alan Petro, üst düzey askeri bir generali görevden el çektirdi. Kolombiya basınında çıkan habere göre saldırıdan FARC'ın eski üyelerinden oluşan Estado Mayor Central (EMC) mensupları sorumlu.Petro, ateşkes görüşmelerini askıya aldığı FARC'ın eski liderlerinden Ivan Mordisco'nun 22 Mart'ta yakalanması talimatı vermişti.
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