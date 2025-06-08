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Kolombiya Cumhurbaşkanı Adayı 15 Yaşındaki Çocuk Tarafından Suikaste Uğradı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Adayı 15 Yaşındaki Çocuk Tarafından Suikaste Uğradı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 09:34

Kolombiya’da 2026 yılında yapılacak genel seçimlerde sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Miguel Uribe Turbay, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Turbay, ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

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O anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi:

Saldırıyı 15 yaşındaki çocuk gerçekleştirdi.

Saldırıyı 15 yaşındaki çocuk gerçekleştirdi.

Turbay, başkent Bogota’da bulunan bir mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. 39 yaşındaki Turbay, konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Turbay’ın sağlık durumunun ağır olduğu açıklandı. 

Kolombiya basını, Turbay’a ateş açan 15 yaşındaki çocuğun yaralı olarak gözaltına alındığını bildirdi.

Hükümet saldırıyı kınadı.

Hükümet saldırıyı kınadı.

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Galan, 'Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon'da uğradığı bir suikastın ardından acil olarak tedavi altına alındı. Ateş açan kişi yakalandı. Bogota’daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı alarm durumunda' ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada ise 'Miguel Uribe Turbay'a yönelik saldırıyı kesin ve net bir şekilde kınıyoruz. Bu yalnızca bir senatörün kişisel bütünlüğüne değil, aynı zamanda demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü hedef alan bir eylemdir. Her türlü şiddeti reddediyoruz' denildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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