Kolombiya Cumhurbaşkanı Adayı 15 Yaşındaki Çocuk Tarafından Suikaste Uğradı

Bogota Belediye Başkanı Carlos Fernando Galan, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Galan, 'Senatör Miguel Uribe, öğleden sonra Fontibon'da uğradığı bir suikastın ardından acil olarak tedavi altına alındı. Ateş açan kişi yakalandı. Bogota’daki tüm hastaneler, olası bir nakil ihtimaline karşı alarm durumunda' ifadesini kullandı.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada ise 'Miguel Uribe Turbay'a yönelik saldırıyı kesin ve net bir şekilde kınıyoruz. Bu yalnızca bir senatörün kişisel bütünlüğüne değil, aynı zamanda demokrasiyi ve ifade özgürlüğünü hedef alan bir eylemdir. Her türlü şiddeti reddediyoruz' denildi.