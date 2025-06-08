Kolombiya Cumhurbaşkanı Adayı 15 Yaşındaki Çocuk Tarafından Suikaste Uğradı
Kolombiya’da 2026 yılında yapılacak genel seçimlerde sağ partinin cumhurbaşkanı adayı Miguel Uribe Turbay, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Turbay, ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
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O anlar kameralar tarafından böyle kaydedildi:
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Saldırıyı 15 yaşındaki çocuk gerçekleştirdi.
Hükümet saldırıyı kınadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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