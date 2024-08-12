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KOBİ’ler İçin “Dost Kara Günde Belli Olur” Deyiminin Gerçek Olduğu 12 An

etiket KOBİ’ler İçin “Dost Kara Günde Belli Olur” Deyiminin Gerçek Olduğu 12 An

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 14:01

KOBİ'ler, ticari hayatın bel kemiğini oluşturan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan küçük işletmelerdir. Ancak piyasa şartlarının zorlu ve ekonomik parametrelerin belirsiz olduğu bir ortamda, pek çok KOBİ çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Bu tip anlarda zorluklarla mücadele için dost desteği ve dayanışması gerekir. Dolayısıyla 'Dost kara günde belli olur' deyimi, KOBİ dünyası için de geçerlidir.

İşte bu anlara en güzel örneklerden birkaçı! 👇👇👇

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1. Mali Krizler

Ticaret hayatında KOBİ'lerin en sık karşılaştığı sorunların başında elbette para sorunları gelir. Özellikle aniden baş gösteren mali krizler işletme geleceğini ciddi anlamda tehlike altına atar. Beklenmedik her nakit çıkışı, işlerin biraz daha zorlaşmasına neden olur. Bu tür anlarda dostlardan para istemek, nakit akış krizleriyle mücadele etmede oldukça etkilidir. Çünkü gerçek dostlar ve iş ortakları sayesinde bu zor zamanlar minimal risklerle atlatılabilir.

2. Müşteri Problemleri

KOBİ dünyasında en sık yaşanan sorunlardan bir diğeri de müşteri problemleridir. Verilen hizmetten veya üründen memnun olmayan bir müşteri, işletme itibarını zedeleyebilir ve diğer müşterilerin kötü etkilenmesine yol açabilir. Bu tür anlarda aracılık yapan dostlar, hem iletişimi yumuşatmaya yardımcı olabilir hem de soruna farklı bir açıdan bakarak alternatif çözüm üretebilir.

3. Olumsuz Yorumlar

Aynı durum, özellikle online uygulamalarda ve platformlarda yapılan olumsuz yorumlar için de geçerlidir. Bir önceki sorunda fiziksel olarak araya giren dostlar, bu sefer deneyimlerini sunarak online itibar yönetimine katkı sağlarlar.  Müşteriye doğrudan yanıt verme, hediye gönderme veya özür dileme gibi eylemlerin tümünde doğru yazı tonunu bulmaya yardımcı olurlar.

4. Piyasadaki İstikrarsızlık

Piyasadaki dalgalanmalar ve ekonomik istikrarsızlık, KOBİ kazançlarının yetersiz kalmasına yol açabilir ve işletme geleceğini tehlikeye atabilir. Bu durumlarda iş ortaklarının veya rakip firmaların, fiyat artış ve indirim kararlarında ortak hareket etmesi oldukça önemlidir. Çünkü böylece mevcut ekonomik durumdan tek tarafın fayda sağlaması önlenebilir ve birçok küçük işletme önüne daha iyi bakabilir.

5. Haksız Rekabet

Elbette bu noktada haksız rekabetin önlenmesi gerekir ve dostlarınız size bu konuda da destek olabilir. Örneğin; mahalleye yeni açılan büyük zincir işletmelerin uyguladığı dev indirimler karşısında sesinizi duyurmanıza ve stratejik ortaklıklar elde etmenize yardımcı olabilirler. Bu da KOBİ'lerin haksız pazar payından etkilenme riskini düşürür.

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6. Tedarik Zincir Sorunları

Tedarik zincir aksaklıkları KOBİ'lerin nakit akış hızını düşüren bir sorundur. Elde yeterli ürünün olmaması doğrudan müşteri kaybına yol açabilir ve geri dönüşü zor problemler doğurabilir. Bu tür acil durumlarda, güvenilir dostların yardımına koşmak en doğru çözümdür. Çünkü ürün eksikliğinde alınacak ani ve ufak bir destek, gelecek için büyük bir adım olabilir.

7. Personel Eksikliği

Aynı şey personelin eksik olduğu durumlarda da uygulanabilir. Örneğin; dükkanın aşırı kalabalık olduğu veya beklenmedik işten ayrılmaların söz konusu olduğu anlarda, dost işletmelerden sağlanacak personel katkısı o günü hatasız atlatmayı sağlar. Ayrıca müşteri memnuniyeti açısından önem taşır ve işletmenin en yoğun saatleri bile fire vermeden geçirebileceğini kanıtlar. Bu da işletme sahibinin yaptığı işe güven duyması adına harika bir tutumdur.

8. Teknoloji Yardımı

KOBİ dünyasında her işletmenin kullanması gereken yeni teknolojiler bulunur. Bu tür teknolojileri her zaman tek seferde anlamak doğru olmayabilir. Örneğin; yeni bir e-ticaret platformuna girerken veya iş verimini takip ederken kullanılan uygulamalar bazen zorluk çıkarabilir. Aynı uygulamayı veya platformu kullanan bir dostun verdiği ipuçları da bu noktada hayat kurtarıcı olabilir.

9. Yasal Destek

Bu kadar fazla sorunla karşılaşırken kimi zaman yasal destek almak da gerekir. Örneğin; beklenmedik vergi incelemeleri, sorunlu müşterilerin işleri ileri seviyeye taşıyan tutumları ve daha pek çok konu uzman avukat yardımı gerektirebilir. Bu anlarda, dostların tanıdık hukuk firmaları veya danışmanları devreye girerek sorunlar karşısında birlikte hareket etmeye katkı sağlayabilir.

10. Kriz Yönetimi

Her işletme zaman zaman mali, teknik veya yasal krizlerle karşılaşabilir. Kriz anlarıyla başa çıkmayı öğrenmek önemli bir yetidir ve iş sahibinde olması gereken bir özelliktir. Ancak kimi zaman bu anlarla mücadele ederken dost desteği gerekir. Çünkü güvenilir kişilerin yapacağı kısa bir motivasyon konuşması bile işlere farklı açıdan bakmayı kolaylaştırarak, mevcut krizi çözümlemeye yardımcı olabilir.

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11. Yeni Fikirler

İşlerin mevcut durumunu gözden geçirmek ve gelecekte uygulanabilecek fikirleri elemek ciddi emek isteyen bir iştir. Dostlar arasında yapılan açık oturumlar, işletmelerin yeni tavsiyelerle ve fikirlerle karşılaşması adına mükemmel fırsatlar sunar. Bu nedenle oldukça değerlidir ve ürün veya hizmet geliştirme aşamasına fazlasıyla destek olabilir.

12. Kutlama

Son olarak, kara günlerde yardımcı olacak dost bulmak kadar mululuğu paylaşacak dost bulmak da önemlidir. Arada çekememe veya rekabet olmadan başkasının başarısını takdir etmek, her zaman o kadar kolay değildir. Bu nedenle bu tür anlarda da KOBİ'lerin yanında gerçekten güvendikleri ve sevdikleri insanlar bulunur. Çünkü sadece onlar, mutluluğunuzu ve yükselmenizi paylaşabilirler.

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