KOBİ’ler İçin “Dost Kara Günde Belli Olur” Deyiminin Gerçek Olduğu 12 An
KOBİ’ler İçin “Dost Kara Günde Belli Olur” Deyiminin Gerçek Olduğu 12 An
KOBİ'ler, ticari hayatın bel kemiğini oluşturan ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan küçük işletmelerdir. Ancak piyasa şartlarının zorlu ve ekonomik parametrelerin belirsiz olduğu bir ortamda, pek çok KOBİ çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalabilir. Bu tip anlarda zorluklarla mücadele için dost desteği ve dayanışması gerekir. Dolayısıyla 'Dost kara günde belli olur' deyimi, KOBİ dünyası için de geçerlidir.
İşte bu anlara en güzel örneklerden birkaçı! 👇👇👇
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1. Mali Krizler
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2. Müşteri Problemleri
3. Olumsuz Yorumlar
4. Piyasadaki İstikrarsızlık
5. Haksız Rekabet
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6. Tedarik Zincir Sorunları
7. Personel Eksikliği
8. Teknoloji Yardımı
9. Yasal Destek
10. Kriz Yönetimi
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