KOBİ’ler İçin “Dost Kara Günde Belli Olur” Deyiminin Gerçek Olduğu 12 An

Son olarak, kara günlerde yardımcı olacak dost bulmak kadar mululuğu paylaşacak dost bulmak da önemlidir. Arada çekememe veya rekabet olmadan başkasının başarısını takdir etmek, her zaman o kadar kolay değildir. Bu nedenle bu tür anlarda da KOBİ'lerin yanında gerçekten güvendikleri ve sevdikleri insanlar bulunur. Çünkü sadece onlar, mutluluğunuzu ve yükselmenizi paylaşabilirler.