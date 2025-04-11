Klipleriyle Kültleşmiş ve Müzik Dünyasında Çığır Açmış 12 Şarkı
Müzik dünyasında bazı şarkılar sadece melodileriyle değil, aynı zamanda klipleriyle de hafızalara kazınır. Bakalım müzik dünyasının hangi güçlü isimleri klipleriyle sanatın sınırlarını zorlamış! 👇
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1. Michael Jackson - Thriller
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2. Madonna - Vogue
3. Lady Gaga - Alejandro
4. Björk - All Is Full of Love
5. Beyoncé & Shakira - Beautiful Liar
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6. Rihanna - Pour It Up
7. Britney Spears - Toxic
8. Radiohead - No Surprises
9. Massive Attack - Teardrop
10. Eminem - Without Me
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11. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
12. Florence + The Machine - Shake It Out
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