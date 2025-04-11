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Klipleriyle Kültleşmiş ve Müzik Dünyasında Çığır Açmış 12 Şarkı

etiket Klipleriyle Kültleşmiş ve Müzik Dünyasında Çığır Açmış 12 Şarkı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 18:01

Müzik dünyasında bazı şarkılar sadece melodileriyle değil, aynı zamanda klipleriyle de hafızalara kazınır. Bakalım müzik dünyasının hangi güçlü isimleri klipleriyle sanatın sınırlarını zorlamış! 👇

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1. Michael Jackson - Thriller

2. Madonna - Vogue

3. Lady Gaga - Alejandro

4. Björk - All Is Full of Love

5. Beyoncé & Shakira - Beautiful Liar

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6. Rihanna - Pour It Up

7. Britney Spears - Toxic

8. Radiohead - No Surprises

9. Massive Attack - Teardrop

10. Eminem - Without Me

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11. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

12. Florence + The Machine - Shake It Out

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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