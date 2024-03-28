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KKM'nin Düşüşü Durma Noktasında, Vatandaş Dövize Yöneldi: TCMB Rezervleri Sert Geriledi

KKM'nin Düşüşü Durma Noktasında, Vatandaş Dövize Yöneldi: TCMB Rezervleri Sert Geriledi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 15:49

Vatandaşın döviz talebindeki yükseliş sert olurken, KKM'de gerileme neredeyse durma noktasına geldi. TCMB'nin rezervlerindeki düşüş de dikkat çekici oldu.

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Yurt içinde vatandaşın döviz mevduatı 3,16 milyar dolar arttı.

Yurt içinde vatandaşın döviz mevduatı 3,16 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 182 milyar 815,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Mart ile sona eren haftada 185 milyar 832,10 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 965,30 milyon dolar artarak 110 milyar 664,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 191,50 milyon dolar artarak 75 milyar 167,50 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 608 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 212 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 387 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü.

TCMB döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri üst üste 10'uncu haftasında da geriledi ve geçen haftayı 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle tamamladı. 

TCMB verilerine göre, 22 Mart itibarıyla toplam rezervler 127 milyar 897 milyon dolardan, 123 milyar 844 milyon dolara indi.

Brüt rezervler 4,21 milyar dolar azalarak 74 milyar 891 milyon dolardan 70 milyar 681 milyon dolara geriledi. Rezervler 7 Temmuz 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. 

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü; 157 milyon dolar yükselerek 53 milyar 6 milyon dolardan  53 milyar 163 milyon dolara geldi. Altın rezervleri 24 Mart 2023 tarihinde görülen 53 milyar 358 milyon doların ardından en yüksek seviyesine çıktı.

Bir önceki hafta 19 milyar 622 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 416 milyon dolar azalarak 15 milyar 206 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta 19 milyar 622 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 416 milyon dolar azalarak 15 milyar 206 milyon dolara indi.

Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde alım yaptı.

Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde alım yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Mart haftasında 428,8 milyon dolar net hisse alışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 103,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 8,9 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satımları 20,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 4,4 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor.

KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda sınırlı da ola düşüş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 295,6 milyar TL'den 2 trilyon 228,3, milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 12 trilyon 661,8 milyar TL'den 12 trilyon 710,9 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 541,6 milyar TL'den 15 trilyon 507,2 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı haftada krediler 12 trilyon 661,8 milyar TL'den 12 trilyon 710,9 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 541,6 milyar TL'den 15 trilyon 507,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 594,2 milyar TL'den 1 trilyon 611,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 309,7 milyar TL'den 1 trilyon 322,2 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 195,1 milyar TL'den 194,8 milyar TL'ye geriledi.

Veriler 22 Mart ile biten haftayı kapsıyor.

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