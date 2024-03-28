KKM'nin Düşüşü Durma Noktasında, Vatandaş Dövize Yöneldi: TCMB Rezervleri Sert Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 182 milyar 815,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Mart ile sona eren haftada 185 milyar 832,10 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 965,30 milyon dolar artarak 110 milyar 664,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 191,50 milyon dolar artarak 75 milyar 167,50 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 608 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 2 milyar 212 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 387 milyon dolar artış gösterdi.