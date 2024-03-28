KKM'nin Düşüşü Durma Noktasında, Vatandaş Dövize Yöneldi: TCMB Rezervleri Sert Geriledi
KKM'nin Düşüşü Durma Noktasında, Vatandaş Dövize Yöneldi: TCMB Rezervleri Sert Geriledi
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Yurt içinde vatandaşın döviz mevduatı 3,16 milyar dolar arttı.
TCMB döviz rezervleri düşüşünü sürdürdü.
Bir önceki hafta 19 milyar 622 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 416 milyon dolar azalarak 15 milyar 206 milyon dolara indi.
Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde alım yaptı.
KKM ve katılma hesaplarındaki gerileme sınırlı olsa da sürüyor.
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Aynı haftada krediler 12 trilyon 661,8 milyar TL'den 12 trilyon 710,9 milyar TL'ye, mevduat 15 trilyon 541,6 milyar TL'den 15 trilyon 507,2 milyar TL'ye yükseldi.
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