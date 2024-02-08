Kızlar Koşun O Malum Tartışmayla Gözümüzü Gönlümüzü Açıyoruz: Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Ne Demek?
Kızlar Koşun O Malum Tartışmayla Gözümüzü Gönlümüzü Açıyoruz: Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Ne Demek?
Yıllardır süregelen, bir türlü karar veremediğimiz, hepsinin birbirinden daha kafa karıştırıcı hale geldiği o tartışmayla yeniden karşınızdayız. Twitter (X)'de bir kez daha soruldu; 'Lütfen biri şu konuya açıklık getirsin, dünyanın en yakışıklı erkeği ne demek?'... Zevkler ve renkler tartışılmaz elbette ama, gelin bakalım yeterince açıklayabilmiş miyiz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıl yapılan bilimsel araştırmalara göre, altın oran göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en yakışıklı erkeği Regé-Jean Page olarak seçilmişti.
Sosyal medyada her ay mutlaka karşımıza çıkan bazı yakışıklılar var. Mesela Henry Cavill, Robert Pattinson, Theo James gibi...
Ve asla dayanamadığımız o malum soru yeniden karşımızda; Lütfen biri şu konuya açıklık getirsin, dünyanın en yakışıklı erkeği ne demek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yan yana geldiklerinde başkasının şansı yok.
Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ben 😏
Arttırıyorum benim iki kerata 😁