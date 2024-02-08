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Kızlar Koşun O Malum Tartışmayla Gözümüzü Gönlümüzü Açıyoruz: Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Ne Demek?

Kızlar Koşun O Malum Tartışmayla Gözümüzü Gönlümüzü Açıyoruz: Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Ne Demek?

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 15:24

Yıllardır süregelen, bir türlü karar veremediğimiz, hepsinin birbirinden daha kafa karıştırıcı hale geldiği o tartışmayla yeniden karşınızdayız. Twitter (X)'de bir kez daha soruldu; 'Lütfen biri şu konuya açıklık getirsin, dünyanın en yakışıklı erkeği ne demek?'... Zevkler ve renkler tartışılmaz elbette ama, gelin bakalım yeterince açıklayabilmiş miyiz...

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Geçtiğimiz yıl yapılan bilimsel araştırmalara göre, altın oran göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en yakışıklı erkeği Regé-Jean Page olarak seçilmişti.

Geçtiğimiz yıl yapılan bilimsel araştırmalara göre, altın oran göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en yakışıklı erkeği Regé-Jean Page olarak seçilmişti.

Tabii listenin ilk beşinde Chris Hemswort, Michael B. Jordan, Harry Styles gibi isimler de girmişti. Fakat bu altın orana göre yapılan bilimsel bir araştırma. Yani gönül gözü farklı bir boyut...

Sosyal medyada her ay mutlaka karşımıza çıkan bazı yakışıklılar var. Mesela Henry Cavill, Robert Pattinson, Theo James gibi...

Sosyal medyada her ay mutlaka karşımıza çıkan bazı yakışıklılar var. Mesela Henry Cavill, Robert Pattinson, Theo James gibi...

Türk oyuncular için de aynı şey geçerli elbette. Bırakın ayda biri, haftada bir Barış Arduç ve Kıvanç Tatlıtuğ övmesek ölecekmişiz hastalığına yakalandık hep birlikte.

Ve asla dayanamadığımız o malum soru yeniden karşımızda; Lütfen biri şu konuya açıklık getirsin, dünyanın en yakışıklı erkeği ne demek?

Ve asla dayanamadığımız o malum soru yeniden karşımızda; Lütfen biri şu konuya açıklık getirsin, dünyanın en yakışıklı erkeği ne demek?
twitter.com

Bakalım kimler için 'yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli?' demişiz...

Konuya okkalı ve yüksek bir şekilde giriş yapalım, adettendir.

Yaman Koper ve Çağatay Ulusoy'u ayrı ayrı mı değerlendiriyoruz, yoksa?

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Hepiniz konuyu baştan kapatırsanız anlaşamayız, daha çok kişi var!

Ben yorum yapmıyorum, video konuşuyor.

"Aşkın olayım" diyor musunuz?

Rakibi yok...

Çok farklı bir aura.

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Zamanında Feriha'nın bile aklını karıştıran o kişi...

Geç mi kaldık?

Yan yana geldiklerinde başkasının şansı yok.

Yan yana geldiklerinde başkasının şansı yok.
twitter.com

Gerçek Supernatural hayranları bilir, bambaşka bir mevzu!

Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden.

Yakışıklı hani sen, gülüyorsun ya inceden.
twitter.com
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Katılıyorum.

Ve artırıyorum!

Adınız Boran ama biz size kısaca Kuzum diyelim.

Sen Mecnun ol, ben de Leyla. Destan yazalım kara sevdaya...

Ilgaz savcım?

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"Artırıyorum" diyen varsa yorumlara bekliyorum!

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sairsel

Ben 😏

mamamia

Arttırıyorum benim iki kerata 😁