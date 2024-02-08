Kızlar Koşun O Malum Tartışmayla Gözümüzü Gönlümüzü Açıyoruz: Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Ne Demek?

Yıllardır süregelen, bir türlü karar veremediğimiz, hepsinin birbirinden daha kafa karıştırıcı hale geldiği o tartışmayla yeniden karşınızdayız. Twitter (X)'de bir kez daha soruldu; 'Lütfen biri şu konuya açıklık getirsin, dünyanın en yakışıklı erkeği ne demek?'... Zevkler ve renkler tartışılmaz elbette ama, gelin bakalım yeterince açıklayabilmiş miyiz...