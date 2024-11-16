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Kızının Kendisine Göre 'Fazla Güzel' Olduğunu Düşünüp DNA Testi Yaptıran Baba Şaşırtıcı Gerçekle Karşılaştı

Kızının Kendisine Göre 'Fazla Güzel' Olduğunu Düşünüp DNA Testi Yaptıran Baba Şaşırtıcı Gerçekle Karşılaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 11:01

Vietnam'da senaryoları aratmayacak bir olay yaşandı. Bir baba, kızının kendi kızı olabilmesi için 'fazla güzel' olduğunu düşünüyordu. Kızının kendisinden olmadığından şüphe etti. DNA testi yaptıran baba, öğrendiği gerçek karşısında çoke oldu. Fakat bir süre sonra, bu gerçeğin ardındaki sır perdesi de aralandı.

Aslında ailenin geçmişinde, herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı.

Kaynak: Bored Panda

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Vietnam'da bir baba, kızının kendisine hiç benzemediğini, kızının 'fazla güzel' olduğunu düşünüyordu.

Vietnam'da bir baba, kızının kendisine hiç benzemediğini, kızının 'fazla güzel' olduğunu düşünüyordu.

Adı açıklanmayan baba, karısının kendisine ihanet ettiğini düşünmeye başlamıştı. Vietnam'ın en kalabalık şehri olan Ho Chi Minh City'de yaşayan ailenin babası, kızına DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Yapılan DNA testinde baba haklı çıktı. Güzel kız Lan, kendisinin kızı değildi.

Yapılan DNA testinde baba haklı çıktı. Güzel kız Lan, kendisinin kızı değildi.

Gerçekleri öğrendikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan adam, bir gece eve sarhoş geldi. Karısına DNA sonuçlarını gösterdi, kendisini sadakatsizlikle suçladı.

Kızın annesi Hong ise eşini aldatmadığını söylüyordu. Daha sonra anne ve kız, başkent Hanoi'ye taşınma kararı aldı.

Yeni bir okula başlayan Lan, kendisiyle aynı tarihte aynı hastanede doğan bir kızla tanıştı. Aralarındaki samimiyet de git gide artmıştı.

Yeni bir okula başlayan Lan, kendisiyle aynı tarihte aynı hastanede doğan bir kızla tanıştı. Aralarındaki samimiyet de git gide artmıştı.

Doğum günlerini ortak kutladıkları bir anda, Lan'ın annesi Hong, Lan'in yeni arkadaşının aslında kendisine benzediğini fark etti.

Lan'ın annesi Hong, DNA testi yaptırdı. Testin sonucunda, Lan'ın değil, arkadaşının annesi olduğu ortaya çıktı!

Lan'ın annesi Hong, DNA testi yaptırdı. Testin sonucunda, Lan'ın değil, arkadaşının annesi olduğu ortaya çıktı!

Kızının kendisinden olmadığını düşünerek eşini suçlayan baba haksızdı. Lan, aslında ne annenin ne babanın çocuğuydu.

Lan ve okulda tanıştığı arkadaşı, hastanede karıştırılmıştı. Hong ve eşinin gerçek çocukları, Lan'in arkadaşıydı.

Lan ve okulda tanıştığı arkadaşı, hastanede karıştırılmıştı. Hong ve eşinin gerçek çocukları, Lan'in arkadaşıydı.

Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine aileler daha fazla beraber vakit geçirmeye başladı. Çocukların ise bu durumu nasıl karşıladığı muamma.

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Tamamen şans eseri öğrenilen gerçeklerin ardından ailelerin hastaneye dava açıp açmayacağı bilinmiyor.

Tamamen şans eseri öğrenilen gerçeklerin ardından ailelerin hastaneye dava açıp açmayacağı bilinmiyor.
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H.ibrehim

At yalanını damlaya damlaya su çıkar🤣🤣🤣