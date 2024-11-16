Kızının Kendisine Göre 'Fazla Güzel' Olduğunu Düşünüp DNA Testi Yaptıran Baba Şaşırtıcı Gerçekle Karşılaştı

Vietnam'da senaryoları aratmayacak bir olay yaşandı. Bir baba, kızının kendi kızı olabilmesi için 'fazla güzel' olduğunu düşünüyordu. Kızının kendisinden olmadığından şüphe etti. DNA testi yaptıran baba, öğrendiği gerçek karşısında çoke oldu. Fakat bir süre sonra, bu gerçeğin ardındaki sır perdesi de aralandı.

Aslında ailenin geçmişinde, herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı.

Kaynak: Bored Panda