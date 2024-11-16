Kızının Kendisine Göre 'Fazla Güzel' Olduğunu Düşünüp DNA Testi Yaptıran Baba Şaşırtıcı Gerçekle Karşılaştı
Kızının Kendisine Göre 'Fazla Güzel' Olduğunu Düşünüp DNA Testi Yaptıran Baba Şaşırtıcı Gerçekle Karşılaştı
Vietnam'da senaryoları aratmayacak bir olay yaşandı. Bir baba, kızının kendi kızı olabilmesi için 'fazla güzel' olduğunu düşünüyordu. Kızının kendisinden olmadığından şüphe etti. DNA testi yaptıran baba, öğrendiği gerçek karşısında çoke oldu. Fakat bir süre sonra, bu gerçeğin ardındaki sır perdesi de aralandı.
Aslında ailenin geçmişinde, herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı.
Kaynak: Bored Panda
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Vietnam'da bir baba, kızının kendisine hiç benzemediğini, kızının 'fazla güzel' olduğunu düşünüyordu.
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Yapılan DNA testinde baba haklı çıktı. Güzel kız Lan, kendisinin kızı değildi.
Yeni bir okula başlayan Lan, kendisiyle aynı tarihte aynı hastanede doğan bir kızla tanıştı. Aralarındaki samimiyet de git gide artmıştı.
Lan'ın annesi Hong, DNA testi yaptırdı. Testin sonucunda, Lan'ın değil, arkadaşının annesi olduğu ortaya çıktı!
Lan ve okulda tanıştığı arkadaşı, hastanede karıştırılmıştı. Hong ve eşinin gerçek çocukları, Lan'in arkadaşıydı.
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Tamamen şans eseri öğrenilen gerçeklerin ardından ailelerin hastaneye dava açıp açmayacağı bilinmiyor.
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At yalanını damlaya damlaya su çıkar🤣🤣🤣