Kızını 48 Yıl Önce Kaybeden Güney Koreli Anne, Hükümete ve Yetimhaneye Tazminat Davası Açtığını Duyurdu!
Kızını 48 Yıl Önce Kaybeden Güney Koreli Anne, Hükümete ve Yetimhaneye Tazminat Davası Açtığını Duyurdu!
Güney Kore'de bir kadın, 48 yıl önce kaybolan kızı için hükümete ve yetimhaneye dava açtı. Kaybolan kızına 2019 yılında yapılan DNA testi sonucu kavuşan kadın, yetkililerin olayda ihmalinin olduğunu savunarak tazminat davası açtığını duyurdu.
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Güney Koreli 70 yaşındaki Han Tae-soon, 4 yaşındayken kaçırılan çocuğunun bir yetimhaneye götürüldükten sonra ABD'ye evlatlık verilmek üzere gönderildiği açığa çıkınca dava açma yoluna gitti.
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Seul Merkez Bölge Mahkemesi binası önünde gazetecilere konuşan Han Tae-soon, Güney Kore hükümetinin, kızının evlat edinilmesini engelleyememesinden ötürü sorumlu olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtığını söyledi.
Tam 48 yıl önce kızını kaybeden acılı anne, evladının kaybolduğunu polise bildirdikten sonra yıllarca umutsuzca kızını aramış. Bu süreçte sık sık karakolların ve devlet yetkililerinin kapısını aşındırmış.
Annenin avukatları ise kızın kayıp olarak bildirilmesinden bir gün sonra, polis tarafından tesise yerleştirildiğini ve yetimhanenin ebeveynleri bulmak için hiçbir çaba sarf etmediğini iddia ediyor.
Kızını 40 yıldan fazla bir süre arayan anne, 2019 yılında yapılan DNA testi sonucunda kızını nihayet bulsa da, suçluların yakalanması için hukuk mücadelesini sürdürüyor.
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