Kızını 48 Yıl Önce Kaybeden Güney Koreli Anne, Hükümete ve Yetimhaneye Tazminat Davası Açtığını Duyurdu!

Güney Kore'de bir kadın, 48 yıl önce kaybolan kızı için hükümete ve yetimhaneye dava açtı. Kaybolan kızına 2019 yılında yapılan DNA testi sonucu kavuşan kadın, yetkililerin olayda ihmalinin olduğunu savunarak tazminat davası açtığını duyurdu.

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