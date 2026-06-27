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Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Feyza Civelek Açıklamasından Milli Maç Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Feyza Civelek Açıklamasından Milli Maç Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Müge Anlı Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2026 - 15:35
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Türk televizyonlarına damga vuran işlerden olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

Türk televizyonlarına damga vuran işlerden olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.

NOW ekranlarında yayınlandığı dönem gündemde bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı. 2 sezon yayınlanan Kızıl Goncalar'ın erken bitmesi seyirciyi üzerken dizi yapımcısı Faruk Turgut, 'Oh kurtuldum' diyerek herkesi şaşırtmıştı. Yapımcı Faruk Turgut bu konuda ilk kez konuştu.

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26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.

26 Haziran 2026 Cuma gününe ait reyting verileri açıklandı. Günün en çok izlenen yapımı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası grup mücadelesi Norveç-Fransa karşılaşması oldu. 4,97 reyting elde eden mücadele, rakiplerine fark atarak zirvenin sahibi oldu.

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5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu ayrılıkları artık gelenek haline geldi.

5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu ayrılıkları artık gelenek haline geldi.

Show TV'nin 4 sezondur ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, İzzet Çapa'nın konuğu oldu. Paşa Paşa Muhabbetler programında fenomen diziye dair konuşan Faruk Turgut, dizideki oyuncu ayrılıklarının asıl nedenini ilk kez açıkladı.

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Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Eski Masal'ın hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Eski Masal'ın hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin çekimleri Kapadokya'da yapılacak yeni sezon dizisi 'Eski Masal'ın kadrosu tamamlanıyor. Özge Özacar ve Murat Ünalmış'ın başrollerde yer alacağı Eski Masal'ın kadrosuna 3 iddialı isim dahil oldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekran arası verdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekran arası verdi.

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finalinde duygusal anlara sahne oldu. Yıllardır programın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Rahmi Özkan, ayrılmayı düşündüğünü ve bu kararını Müge Anlı ile paylaştığını açıkladı. Ancak Müge Anlı'nın söylediği tek bir cümle, deneyimli hukukçunun kararını değiştirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Rahmi Özkan'ın açıklamaları hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in dizi kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı hala belirsiz.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in dizi kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı hala belirsiz.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizi kadrosundan çıkarılması şoke etkisi yaratırken Civelek için herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi diziden çıkarılması beklenirken yapımcı Faruk Turgut'tan bu konuda ilk kez açıklama geldi.

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Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin oyuncuları, sette eğlenceli anlara imza attı.

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin oyuncuları, sette eğlenceli anlara imza attı.

Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin setinde kahkaha dolu anlar yaşandı. Dizide Şebnem karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin rol arkadaşlarıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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