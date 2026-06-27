Kızılcık Şerbeti Yapımcısının Feyza Civelek Açıklamasından Milli Maç Reytingine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
27 Haziran Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Türk televizyonlarına damga vuran işlerden olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz sezon final yapmıştı.
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26 Haziran Cuma reyting sonuçları belli oldu.
5. sezon onayı alan Kızılcık Şerbeti'ndeki ani oyuncu ayrılıkları artık gelenek haline geldi.
Show TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinden Eski Masal'ın hazırlıkları devam ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, sezon finali yaparak ekran arası verdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in dizi kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı hala belirsiz.
Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17'nin oyuncuları, sette eğlenceli anlara imza attı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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