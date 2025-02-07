Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusundan Arka Sokaklar Oyuncularının Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusundan Arka Sokaklar Oyuncularının Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
7 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Türk televizyonlarının efsane dizisi Arka Sokaklar 700. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin bu enfes başarısına dizide Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten de tebrik geldi. Akıllara ise 'Yüsra Geyik Arka Sokaklar'a geri döner mi?' sorusu geldi.
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Taner Ölmez, geçtiğimiz günlerde Medcezir dizisinin yeniden çekilmesi için harekete geçtiğini açıklamıştı. Dizide Sude karakterini canlandıran Şebnem Dönmez'den konu hakkında ilk yorum geldi.
Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yine takipçileriyle soru-cevap etkinliği yaptı. Ezmeci bu defa, kendisini aldatan eşinden 200 bin TL 'aldatma bedeli' isteyen takipçisine videolu yanıt verdi.
Efsane dizi Arka Sokaklar, bu akşam (7 Şubat) 700. bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D, Arka Sokaklar oyuncularının 19 yıllık değişimleri için video hazırladı. İşte Arka Sokaklar oyuncularının 19 yıllık değişimleri...
Yaprak Dökümü, televizyon dünyamızın en unutulmaz eserlerinden biri. Dizi yayınlandığı dönemde de izleyicilerin hafızalarında derin izler bırakmış, adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü, televizyon tarihimizdeki en efsanevi yapımlar arasında yer alıyor ve bugün hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Özellikle dizideki evler ve mekanlar o dönemde de oldukça merak konusuydu.
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Silivri'de esnaflık yapan iki yardımsever vatandaşımız sayesinde ailesini bulmak için Esra Erol'a gelen İsmail Amca'nın ailesine ulaşıldı. 10 yıldır kayıp olan 56 yaşındaki İsmail Amca ne konuşabiliyor ne de duyabiliyordu. İyi insanlara denk gelen İsmail Amca ailesine kavuştu, ailesi gelirken ona çok sevdiği formasını da getirmişti. Fanatik Fenerbahçeli olan İsmail amca için Emre Belözoğlu bugün duygulandıran bir sürpriz yaptı.
3 sezondur cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti yine bombayı patlatıyor. Birsen Altuntaş, Şerbo'nun yeni bölümüne sürpriz bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.
Kızıl Goncalar dizisine Saatçi Aziz'in torunu Şirin olarak dahil olan Selinay Taşol, kısa sürede izleyenlerin dikkatini çekti. Haliyle Selinay Taşol'un gerçek hayattaki hali merak konusu oldu. İşte Kızıl Goncalar'ın Şirin'inin gerçek hayattaki hali...
Türk aile yapısı çoğu zaman, geleneksel değerler ile modern bakış açısının çatıştığı dinamik bir yapıya sahip. Kızılcık Şerbeti dizisi de bu gerçeğe çok yakın bir örnek sayılabilir. Milyonlara hitap etmesinin bir sebebi de bu olabilir. Popüler diziye bir de bu açıdan bakalım ve gelin, dizi karakterleri geleneksel aile yapısında hangi rolleri tasvir ediyor, öğrenelim...
Ailesinin yanından 4 ay önce kaybolan Hatice Demir için annesi ve babası Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı, 4 aydır sesini bile duyamayan anne-baba ile kızlarını kavuşturdu. Telefon bağlantısı ile katılan Hatice, kuzeninin eşi ile kaçtığını söyledi. Kuzeninin eşi, yani Hatice'nin kaçtığı Ufuk yayına bağlanıp Müge Anlı'yı polise şikayet etmekle tehdit edince Anlı, sert çıktı.
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Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ilginç bir an yaşandı. Tüm aile Şansalanlarla ilgili bir gerçeği öğrendi ancak bu gerçek ekran başındakileri güldürdü. Dizide baba-oğul çıkan hizmetli ve ev sahibi yorum yağmuruna tutuldu. İşte o anlar, bakalım siz ne diyeceksiniz?
İlk yayınlandığı zamanlar büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisi reytinglerde düşüşe geçti. Yakın zamanda final yapması tahmin edilen dizi ile ilgili Birsen Altuntaş önemli bir iddia öne sürdü. Dizinin başrol çifti Seyran ve Ferit'e hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gerçek hayattaki ayrılığı sete yansıdı. Dizinin finali bu nedenle erkene çekilebilir.
Şimdilerde Evrim Akın ile Ev Gezmesi programını sunan Evrim Akın daha önce rol aldığı yapımlarla da çok sevilmişti. Her haliyle ayrı bir ilgi çeken ünlü oyuncu bu kez de tarz değişikliğiyle öne çıktı. İmaj değişikliğine gidip saçlarını kestiren Evrim Akın, bir dönem Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Jülide' karakterine döndü adeta.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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