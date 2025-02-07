Kızılcık Şerbeti Karakterleri Geleneksel Türk Aile Yapısında Hangi Rolleri Temsil Ediyor?

Ailelerde her ne kadar aşmaya çalışsak da geçmişten gelen bir öğrenilmişlik var: 'Erkek çocuk daha kıymetlidir.' Fatih de ailenin pamuklara sararak yetiştirdiği ancak bir yumurta bile kırmayı öğretmediği erkek çocuğu. Böyle erkekler genellikle annesinden ayrılamadığı için evliliğinde de huzur bulamıyor. Fatih de bir örneği.