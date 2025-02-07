onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Karakterleri Geleneksel Türk Aile Yapısında Hangi Rolleri Temsil Ediyor?

Kızılcık Şerbeti Karakterleri Geleneksel Türk Aile Yapısında Hangi Rolleri Temsil Ediyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 14:07

Türk aile yapısı çoğu zaman, geleneksel değerler ile modern bakış açısının çatıştığı dinamik bir yapıya sahip. Kızılcık Şerbeti dizisi de bu gerçeğe çok yakın bir örnek sayılabilir. Milyonlara hitap etmesinin bir sebebi de bu olabilir. Popüler diziye bir de bu açıdan bakalım ve gelin, dizi karakterleri geleneksel aile yapısında hangi rolleri tasvir ediyor, öğrenelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıvılcım – Modern abla

Kıvılcım – Modern abla

Kıvılcım, tam da geleneksel bir ailede kendini yetişmesine rağmen kendini geliştirmiş ve baskıya baş kaldırmış ailenin en büyük çocuğu rolünde.

Pembe – Klasik kayınvalide

Pembe – Klasik kayınvalide

Toplumumuzda kayınvalide, deyince herkesin aklına gelen ilk rol model bir insan olsaydı kesinlikle Pembe Ünal olurdu.

Abdullah - Baskıcı baba

Abdullah - Baskıcı baba

Abdullah Bey, sessiz sakin görünmesine rağmen bir bakışı ile herkesi dize getirebiliyor. Evde sözü geçen kişi genelde babadır. Abdullah karakteri soğuk mizaçlıdır.

Ömer – Gizli asi ağabey

Ömer – Gizli asi ağabey

Ömer'in dışarıdan otoriter ve mesafeli dursa da içinde kurallara karşı gelen ve kendi doğrularını savunan bir yönü var. Aile büyükleriyle dengede durmaya çalışıyor.

Doğa – İki aile arasında kalan gelin

Doğa – İki aile arasında kalan gelin

Girdiği aileye uyum sağlamaya çalışırken kendi ailesinden de kopamayan, iki farklı kültür arasında sıkışmış olan Doğa, geleneksel ve modern aile yapısı arasında kalmış bir gelin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fatih – Ailenin gözbebeği oğul

Fatih – Ailenin gözbebeği oğul

Ailelerde her ne kadar aşmaya çalışsak da geçmişten gelen bir öğrenilmişlik var: 'Erkek çocuk daha kıymetlidir.' Fatih de ailenin pamuklara sararak yetiştirdiği ancak bir yumurta bile kırmayı öğretmediği erkek çocuğu. Böyle erkekler genellikle annesinden ayrılamadığı için evliliğinde de huzur bulamıyor. Fatih de bir örneği.

Nursema – Baskılanan kız çocuk

Nursema – Baskılanan kız çocuk

Sadece 'kadın' olduğu için önce ailede ezilmeye başlayan Nursema, belki de ülkemizdeki birçok kadının empati kurabileceği bir karakter. Zorla evlendirilen, yetmeyip hor görülen ve çalışması uygun bulunmayan ailenin baskı altında yetiştirdiği kız çocuğu.

Mustafa - Baskı altında yetiştirilen erkek çocuk

Mustafa - Baskı altında yetiştirilen erkek çocuk

Her erkek çocuk Fatih kadar şanslı olmayabiliyor. Bazıları Fatih gibi sosyal değil daha içe dönük olduğunda ailede baskıya maruz kalabiliyor. Mustafa da babasının gözüne girmek için çocukluğundan bu yana mücadele etmiş, annesinin haline acıdığı erkek çocuk rolünde.

Alev – Özgür ruhlu teyze

Alev – Özgür ruhlu teyze

Her evde bu teyzelerden bir tane vardır, diye tahmin ediyoruz. Alev ne geleneksel bir ailede ne de kendi 'modern' ailesinde onay alamamış bir kadın. İki tarafa da uç gelen davranışlarıyla hepimiz için tanıdık birisi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

Nerdeyse 4.sezonuna başlayacak dizinin karakter ve rollerini niye paylaştınız ? Zaten Fatih gözde evlat rölünde değil mi o dizi de, Pembe fettan kaynana değ... Devamını Gör