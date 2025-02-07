onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
"Oğlu Babasından Yaşlı!": Siyah Kalp Dizisinde Hizmetli, Ev Sahibinin Oğlu Çıktı!

"Oğlu Babasından Yaşlı!": Siyah Kalp Dizisinde Hizmetli, Ev Sahibinin Oğlu Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.02.2025 - 09:34

Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinin son bölümünde ilginç bir an yaşandı. Tüm aile Şansalanlarla ilgili bir gerçeği öğrendi ancak bu gerçek ekran başındakileri güldürdü. Dizide baba-oğul çıkan hizmetli ve ev sahibi yorum yağmuruna tutuldu. İşte o anlar, bakalım siz ne diyeceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinde yaşanan yeni gelişme takipçilerini şoke etti.

Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinde yaşanan yeni gelişme takipçilerini şoke etti.

Genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenmesinin ardından gelişen olayları konu alan dizide bir gerçek ortaya çıktı.

Genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenmesinin ardından gelişen olayları konu alan dizide bir gerçek ortaya çıktı.

Meğer evin hizmetlisi Bünyamin, ev sahibi Samet'in oğluymuş. Dizinin başında Sumru'ya da neredeyse aşkını itiraf edecek olan Bünyamin, babasının karısına duygu beslemiş.

Meğer evin hizmetlisi Bünyamin, ev sahibi Samet'in oğluymuş. Dizinin başında Sumru'ya da neredeyse aşkını itiraf edecek olan Bünyamin, babasının karısına duygu beslemiş.

O anları buradan izleyebilirsiniz.

İzleyenlerden gelen yorumlar...

İzleyenlerden gelen yorumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Dizi, genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenmesinin ardından gelişen olayları konu alır. Yıllar sonra, ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Burada, Nuh Sevilay (Leyla Tanlar) ile, Melek ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile tanışır. Dizi, bu karakterler arasındaki karmaşık ilişkileri ve aile sırlarını ele almaktadır. 

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
5
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın