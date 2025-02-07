"Oğlu Babasından Yaşlı!": Siyah Kalp Dizisinde Hizmetli, Ev Sahibinin Oğlu Çıktı!

Dizi, genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenmesinin ardından gelişen olayları konu alır. Yıllar sonra, ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya'ya gelirler. Burada, Nuh Sevilay (Leyla Tanlar) ile, Melek ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile tanışır. Dizi, bu karakterler arasındaki karmaşık ilişkileri ve aile sırlarını ele almaktadır.