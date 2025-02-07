"Oğlu Babasından Yaşlı!": Siyah Kalp Dizisinde Hizmetli, Ev Sahibinin Oğlu Çıktı!
"Oğlu Babasından Yaşlı!": Siyah Kalp Dizisinde Hizmetli, Ev Sahibinin Oğlu Çıktı!
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Show TV'de yayınlanan Siyah Kalp dizisinde yaşanan yeni gelişme takipçilerini şoke etti.
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Genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru'nun (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenmesinin ardından gelişen olayları konu alan dizide bir gerçek ortaya çıktı.
Meğer evin hizmetlisi Bünyamin, ev sahibi Samet'in oğluymuş. Dizinin başında Sumru'ya da neredeyse aşkını itiraf edecek olan Bünyamin, babasının karısına duygu beslemiş.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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