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Meğer Yan Yanalarmış: Bir Kadın Hepimizde Takıntı Haline Gelen Yaprak Dökümü Dizisindeki Tüm Evleri Gezi

Meğer Yan Yanalarmış: Bir Kadın Hepimizde Takıntı Haline Gelen Yaprak Dökümü Dizisindeki Tüm Evleri Gezi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 19:01

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Yaprak Dökümü, televizyon dünyamızın en unutulmaz eserlerinden biri. Dizi yayınlandığı dönemde de izleyicilerin hafızalarında derin izler bırakmış, adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü, televizyon tarihimizdeki en efsanevi yapımlar arasında yer alıyor ve bugün hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Özellikle dizideki evler ve mekanlar o dönemde de oldukça merak konusuydu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFqHsY...
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'nuromeroglu' isimli sosyal medya kullanıcısı, Yaprak Dökümü'ndeki tüm evleri gezdi.

'nuromeroglu' isimli sosyal medya kullanıcısı, Yaprak Dökümü'ndeki tüm evleri gezdi.

Konak ile Oğuz'un evi aslında birbirine çok yakınken, Neyyir Hanım'ın aslında Tekin ailesinin karşı komşusu olmadığının ortaya çıkması dizinin hayranlarını şaşırttı.

Konak ile Oğuz'un evi aslında birbirine çok yakınken, Neyyir Hanım'ın aslında Tekin ailesinin karşı komşusu olmadığının ortaya çıkması dizinin hayranlarını şaşırttı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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