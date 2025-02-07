Meğer Yan Yanalarmış: Bir Kadın Hepimizde Takıntı Haline Gelen Yaprak Dökümü Dizisindeki Tüm Evleri Gezi

Yaprak Dökümü, televizyon dünyamızın en unutulmaz eserlerinden biri. Dizi yayınlandığı dönemde de izleyicilerin hafızalarında derin izler bırakmış, adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü, televizyon tarihimizdeki en efsanevi yapımlar arasında yer alıyor ve bugün hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Özellikle dizideki evler ve mekanlar o dönemde de oldukça merak konusuydu.