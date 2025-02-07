Meğer Yan Yanalarmış: Bir Kadın Hepimizde Takıntı Haline Gelen Yaprak Dökümü Dizisindeki Tüm Evleri Gezi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFqHsY...
Yaprak Dökümü, televizyon dünyamızın en unutulmaz eserlerinden biri. Dizi yayınlandığı dönemde de izleyicilerin hafızalarında derin izler bırakmış, adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü, televizyon tarihimizdeki en efsanevi yapımlar arasında yer alıyor ve bugün hala geniş bir izleyici kitlesine sahip. Özellikle dizideki evler ve mekanlar o dönemde de oldukça merak konusuydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'nuromeroglu' isimli sosyal medya kullanıcısı, Yaprak Dökümü'ndeki tüm evleri gezdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konak ile Oğuz'un evi aslında birbirine çok yakınken, Neyyir Hanım'ın aslında Tekin ailesinin karşı komşusu olmadığının ortaya çıkması dizinin hayranlarını şaşırttı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın