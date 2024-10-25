Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ayrılıyor mu? Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'e Üzücü Haber
Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ayrılıyor mu? Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'e Üzücü Haber
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner ve Heves'i canlandıran Şebnem Dönmez'in ayrılacağı haberi gündem oldu. Peki, Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
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Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında Birsen Altuntaş, büyük bir ayrılık haberi yayınladı.
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Birsen Altuntaş, Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'in canlandırdığı Heves ve Giray karakterlerinin diziden ayrılacağını belirtti.
Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Neden Diziden Çıkıyor?
Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ne Zaman Ayrılacak?
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