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Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ayrılıyor mu? Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'e Üzücü Haber

Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ayrılıyor mu? Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'e Üzücü Haber

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Onedio İçerik Editörü
25.10.2024 - 21:07

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner ve Heves'i canlandıran Şebnem Dönmez'in ayrılacağı haberi gündem oldu. Peki, Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

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Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında Birsen Altuntaş, büyük bir ayrılık haberi yayınladı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında Birsen Altuntaş, büyük bir ayrılık haberi yayınladı.

Birsen Altuntaş, Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'in canlandırdığı Heves ve Giray karakterlerinin diziden ayrılacağını belirtti.

Birsen Altuntaş, Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner'in canlandırdığı Heves ve Giray karakterlerinin diziden ayrılacağını belirtti.

Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Neden Diziden Çıkıyor?

Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Neden Diziden Çıkıyor?

Bu konuda net bir bilgi olmasa da Birsen Altuntaş haberinde üvey anne Heves ile Giray'ın yasak ilişki yaşamasını ve bu aşk sahnelerinin tepki görmesini yazdı.

Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ne Zaman Ayrılacak?

Kızılcık Şerbeti Heves ve Giray Diziden Ne Zaman Ayrılacak?

Birsen Altuntaş haberinde önce Heves'i canlandıran Şebnem Dönmez'in ardından Giray'ı canlandıran Kaan Taşaner'in ayrılacağını duyurdu.

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