Kız Arkadaşını Pideciye Götürüp Alman Usulü Hesap Ödeyen Erkek Sosyal Medyanın Gündeminde
Kız Arkadaşını Pideciye Götürüp Alman Usulü Hesap Ödeyen Erkek Sosyal Medyanın Gündeminde
Sosyal medya, bir kullanıcının paylaştığı ilginç WhatsApp mesajlarıyla çalkalanıyor. İki sevgilinin özel sohbetinde yaşanan olay tartışmaları da beraberinde getirdi.
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WhatsApp mesajlarında genç kızın, sevgilisinin restoranda Alman usulü hesap ödemesine olan tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Herkes kendi cebinin sponsoru olmalı.
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Genç kadını destekleyenler de yok değil.
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Her nesilde varlar.
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