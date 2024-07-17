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Kız Arkadaşını Pideciye Götürüp Alman Usulü Hesap Ödeyen Erkek Sosyal Medyanın Gündeminde

Kız Arkadaşını Pideciye Götürüp Alman Usulü Hesap Ödeyen Erkek Sosyal Medyanın Gündeminde

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 18:51 Son Güncelleme: 17.07.2024 - 18:54

Sosyal medya, bir kullanıcının paylaştığı ilginç WhatsApp mesajlarıyla çalkalanıyor. İki sevgilinin özel sohbetinde yaşanan olay tartışmaları da beraberinde getirdi.

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WhatsApp mesajlarında genç kızın, sevgilisinin restoranda Alman usulü hesap ödemesine olan tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

WhatsApp mesajlarında genç kızın, sevgilisinin restoranda Alman usulü hesap ödemesine olan tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
twitter.com

Herkes kendi cebinin sponsoru olmalı.

Herkes kendi cebinin sponsoru olmalı.
twitter.com

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Genç kadını destekleyenler de yok değil.

Genç kadını destekleyenler de yok değil.
twitter.com

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twitter.com

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Her nesilde varlar.

Her nesilde varlar.
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