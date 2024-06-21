Kıvrımlı Jenner'dan Vergara'nın Köpeğine 21 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kıvrımlı Jenner'dan Vergara'nın Köpeğine 21 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner kırlara çıktı.
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Kendall Jenner kıvrımlarını gözlere soktu.
Sofia Vergara sevimli köpeğini paylaştı.
Dua Lipa şarkısının remixini paylaştı.
Bella Hadid dağlar kızı oldu.
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Rosie Huntington kızını paylaştı.
Ariana Grande siyahlara büründü.
Cardi B albüm ismini sordu.
Ice Spice'ın Taylor Swift hayranlığı tuttu.
Chiara Ferragni futbol maçı izlemeye gitti.
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