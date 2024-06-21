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Kıvrımlı Jenner'dan Vergara'nın Köpeğine 21 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kıvrımlı Jenner'dan Vergara'nın Köpeğine 21 Haziran'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 23:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Kylie Jenner kırlara çıktı.

Kylie Jenner kırlara çıktı.

Kendall Jenner kıvrımlarını gözlere soktu.

Kendall Jenner kıvrımlarını gözlere soktu.

Sofia Vergara sevimli köpeğini paylaştı.

Sofia Vergara sevimli köpeğini paylaştı.

Dua Lipa şarkısının remixini paylaştı.

Dua Lipa şarkısının remixini paylaştı.

Bella Hadid dağlar kızı oldu.

Bella Hadid dağlar kızı oldu.
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Rosie Huntington kızını paylaştı.

Rosie Huntington kızını paylaştı.

Ariana Grande siyahlara büründü.

Ariana Grande siyahlara büründü.

Cardi B albüm ismini sordu.

Cardi B albüm ismini sordu.

Ice Spice'ın Taylor Swift hayranlığı tuttu.

Ice Spice'ın Taylor Swift hayranlığı tuttu.

Chiara Ferragni futbol maçı izlemeye gitti.

Chiara Ferragni futbol maçı izlemeye gitti.
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