Kısır Tartışmaların Gölgesinde Bir Ölüm! Türk Askeri Er Sevag Balıkçı Cinayeti Nasıl Gerçekleşti?
Kısır Tartışmaların Gölgesinde Bir Ölüm! Türk Askeri Er Sevag Balıkçı Cinayeti Nasıl Gerçekleşti?
24 Nisan, yıllardır kısır tartışmalarla, karşılıklı olarak benzer retoriklerin tekrarlanmasıyla anımsanan bir tarih. Oysa bugün Türkiye Ermenisi Er Sevag Balıkçı'nın Batman'da askerlik görevini yaparken bir 'dost' kurşunuyla yaşamını yitirmesinin de tarihi.
Sevag'ın hikayesini anımsamak ve öğrenmek, bu topraklarda birlikte yaşama iradesini de savunmak anlamına geliyor.
Neler yaşandığını sizler için derledik.
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1 Nisan 1986 günü İstanbul'da, Ermeni bir ailenin erkek çocuğu dünyaya geldi. Anne Ani Balıkçı çok zor ve sancılı bir doğum gerçekleştirmişti. Ne yazık ki dünyaya gelen bebek yeteri kadar gelişmemişti.
Ermeni kökeni ve Hristiyan olması da Sevag'ın hayatı için pek önem arz etmemişti. O, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir İstanbulluydu. 1915 hakkında neredeyse hiçbir yorumu yoktu. Nitekim ailesi de arkadaşlarıyla sorun yaşamaması, ülkesinden soğumaması adına tarihin acı hatıralarına ilişkin pek bir bilgi vermemişti kendisine.
Er Sevag Balıkçı, 24 Nisan sabahı nöbeti olmasına rağmen, tel örgü örme görevine gönderildi. Bu görevlendirme usule uygun değildi. Zira karakol komutanının bilgisi olmadan nöbet yerlerinde değişiklik yapılamazdı.
O anda neler yaşandığını görgü tanığı Halil Ekşi şu cümlelerle anlattı:
Kanlar içinde yere yığılan Sevag, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi İstanbul'a ulaştığında ailesi yasa boğuldu. Silahından çıkan kurşunla arkadaşının ölümüne yol açan Kıvanç Ağaoğlu derhal tutuklandı ve hakkında “bilinçli taksirle cinayet” suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Kimse olanlara inanamıyordu. Şehit Jandarma Er Sevag Şahin Balıkçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, 27 Nisan 2011 günü dini törenin düzenleneceği Feriköy Ermeni Kilisesi'ne getirildi.
Sevag Balıkçı Cinayeti Davası’nın ilk duruşması olaydan yaklaşık beş ay sonra, Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nde görüldü. Görgü tanığı asker Halil Ekşi verdiği ifadede, olayın şakalaşma esnasında meydana geldiğini ve asla bir kasıt olmadığını söylemişti. Balıkçı ailesinin itirazı sonucunda Ekşi yeniden ifadeye çağrıldı.
Dosya 2018 yılında yeniden açıldı. Sevag'ın ailesi, 7 sene önce oğullarını kaybettikleri ilçeye geri dönmüştü. Cinayetten 9 sene sonra, Ocak 2020'de nihai karar verildi. Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi, olası kasıtla öldürme suçlamasıyla Kıvanç Ağaoğlu’nu 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kozluk'ta başlayan süreç Kozluk'ta bitmişti.
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