Kısır Tartışmaların Gölgesinde Bir Ölüm! Türk Askeri Er Sevag Balıkçı Cinayeti Nasıl Gerçekleşti?

24 Nisan, yıllardır kısır tartışmalarla, karşılıklı olarak benzer retoriklerin tekrarlanmasıyla anımsanan bir tarih. Oysa bugün Türkiye Ermenisi Er Sevag Balıkçı'nın Batman'da askerlik görevini yaparken bir 'dost' kurşunuyla yaşamını yitirmesinin de tarihi.

Sevag'ın hikayesini anımsamak ve öğrenmek, bu topraklarda birlikte yaşama iradesini de savunmak anlamına geliyor.

Neler yaşandığını sizler için derledik.